Il nuovo anno si tingerà di una nuova sfumatura: il Very Peri è il nuovo colore Pantone 2022 e, come sempre, sarà la tendenza non solo da indossare ma con la quale arredare casa e truccarsi. Il Very Peri si propone di dare un nuovo impulso alle esistenze invitando tutti ad aprirsi a nuove possibilità e a riscrivere il cammino.

Curiosità, spensieratezza, sicurezza e creatività, il colore Pantone 2022 Very Peri è la sintesi perfetta non solo della nostra cultura globale ma anche una risposta al desiderio di cambiamento insito in ognuno. Osare è la parola d’ordine, cambiare è il leitmotiv, creare ed esprimere la fantasia è il mantra da seguire: questo il messaggio della tonalità che abbraccia le mille sfumature di blu e viola.

Con la sigla PANTONE 17-3938 Very Peri l’Istituto Pantone ha individuato la nuova tonalità dell’anno: si tratta di una sfumatura di blu con sottotono viola-rosso che porta con sé una forte attitudine gioiosa, creativa e vivace e che spinge a sperare nel futuro.

La scelta del Colore Pantone 2022

La scelta del Pantone Color Of The Year è il frutto di un’attenta valutazione e selezione delle tendenze in atto a livello globale. Ogni anno, infatti, gli esperti indagano sugli influssi provenienti dal mondo del cinema, dell’arte, della moda e del design e perfino del paesaggio naturale delle mete turistiche più gettonate. Senza dimenticare l’ambito tecnologico e dei social media dove il colore ha una potente forza di comunicazione ed espressione in grado di influenzare e creare connessioni.

A proposito del Very Peri, la Vice Presidente del Pantone Color Institute Laurie Pressman dice “ Il Pantone Color of The Year riflette quanto sta accadendo nella nostra cultura globale esprimendo ciò che le persone stanno cercando in un colore che sperano sia la risposta“. Sarà vero? La certezza è che amiamo già il Very Peri e lo indosseremo tutto l’anno, dai capi di abbigliamento al make-up.

Il Very Peri nella moda e nel beauty

In un mix di blu, viola e rosso il Very Peri afferma la sua presenza nelle collezioni moda Primavera-Estate 2022 esprimendo la sua forza dirompente su look da tutti i giorni e outfit ideali per le occasioni eleganti. Tra completi giacca e pantaloni, midi dress e abiti lunghi il Very Peri è la sfumatura da sfoggiare nell’anno che verrà per essere alla moda, proprio come suggeriscono gli stilisti di tutto il mondo.

Una tendenza in parte anticipa anche dal mondo del beauty dove i make up artist scelgono questo colore tendente al lavanda e al pervinca esaltandone la sua allure trasversale e versatile in make up brillanti e dall’effetto sorprendente come mostra il make up di Zendaya.

Pioniera di questo colore must have è stata Lady Gaga che in occasione della presentazione del film The House Of Gucci sfoggia un look total purple dai vibranti toni del viola e bel blu con make-up incluso. Il risultato? Un look a cui ispirarsi per indossare al meglio il colore Pantone 2022 da mattina a sera.