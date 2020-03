Come indossare e abbinare il viola

Dalla sfumatura porpora fino alla nuance lilla, il viola si conferma tra i colori moda più amati da star e celebrities, che non perdono occasione di abbinarlo in modo più o meno audace in outfit da tutti i giorni o in look da red carpet.

Passati i tempi in cui era foriero di sventure per il mondo dello spettacolo (poiché è il colore dei paramenti sacri usati durante la Quaresima. Nel medioevo venivano vietati, proprio in quel periodo, tutti i tipi di rappresentazioni teatrali e di spettacoli pubblicità, per cui per le compagnie teatrali erano costrette a tirare la cinghia), è ormai tra le tonalità più amate, sia dalle bionde che dalle more.

Non a caso, il Pantone Color Institute ha eletto anche per la Primavera-Estate 2020 una tonalità viola tra le dodici di tendenza: Grape Compote è una nuance profonda e golosa che ricorda il colore dell’uva, sta bene con il verde e il rosso, si addice alle castane dorate.

Le altre sfumature di viola? Impariamo da attrici, modelle e influencer come abbinare il viola, dal magenta fino al glicine.

Abbinare il viola come Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, presente nel front row della sfilata Haute Couture di Alexandre Vauthier, ha scelto di abbinare al minidress viola con dettagli di cristalli dello stilista francese una eco fur bianca e décolleté nere.

L’outfit viola di Meghan Markle

Meghan Markle, ancora in stato interessante e ancora Duchessa di Sussex, ha partecipato allo One Young World Summit Opening Ceremony alla Royal Albert Hall di Londra, in longdress di seta viola, griffato Babaton by Aritmia. Per lei niente calze e décolleté di Manolo Blahnik in suede blu navy.

Il tailleur viola di Charlize Theron

In occasione del The Hollywood Reporter’s Power 100 Women in Entertainment, Charlize Theron ha scelto un tailleur lilla di Givenchy abbinato a camicia e décolleté nere.

Jennifer Lopez: il red carpet in viola

Sul red carpet degli Spirit Awards Jennifer Lopez ha brillato grazie a un abito Valentino Haute Couture con gonna magenta e top argentato. La clutch era ton sur ton.

Cara Delevingne in viola

Ancora un front row, quello di Hugo Boss a Milano, e ancora un tailleur glicine, quello di Cara Delevingne che ha preferito l’abbinamento con il bianco, colore di ui ha scelto ankle boots e t-shirt.

Abbinare il viola come Gilda Ambrosio

Gilda Ambrosio è stata vista prima della sfilata Etro in shorts a righe viola e camicia a righe rosse. Pump viola e clutch di colore rosso completano un outfit tutto da copiare.

Hailey Baldwin Bieber e l’outfit viola

In total look Hailey Baldwin Bieber a Parigi: per la modella un completo di viola intenso abbinato alla Chain Pouch nera con catena dorata griffata Bottega Veneta.