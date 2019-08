Come far passare la fame: metodi migliori

Quando si sta seguendo una dieta dimagrante, o semplicemente se si vuole restare in forma senza sgarrare, sapere come far passare la fame e i metodi migliori per resistere al “languorino” tra i pasti può essere davvero utile.

Naturalmente, sia durante la dieta che con una alimentazione equilibrata, è opportuno consumare un numero di pasti che soddisfi il fabbisogno energetico (sebbene per perdere peso il menu deve essere comunque ipocalorico, per aggiungersi a stile di vita sano e attività fisica regolare permettendo il dimagrimento).

Tutti i nutrizionisti consigliano cinque pasti:

la colazione, un pasto equilibrato, con latte o yogurt, fette biscottate e marmellata, caffè o thè; lo spuntino di metà mattina, con una manciata di frutta secca o uno yogurt magro o un frutto; il pranzo, con riso o pasta integrali e verdure; lo spuntino di metà pomeriggio, alternando una manciata di frutta secca o uno yogurt magro o un frutto; la cena, con un secondo, un contorno e una fetta di pane integrale tostato.

I 5 pasti servono appunto per “coprire” tutto l’arco della giornata. In particolare, gli spuntini consentono di non arrivare troppo affamati al pranzo e alla cena e di frenare la fame, facendo recuperare energie e concentrazione. Almeno dovrebbero.

Capita, infatti, che una manciata di noci o una mela non siano sufficienti e di sentirsi affamati dopo poco tempo. O che, specialmente con un menu dalle calorie limitate, dopo aver mangiato non si sia ancora sazi. O ancora che si cada vittima della fame nervosa o delle “voglie” in gravidanza.

Come comportarsi in questi casi? Mangiare fuori pasto (spuntino compreso) equivale a sgarrare sia nei confronti di una dieta dimagrante che di un’alimentazione sana. E se è vero che ogni tanto uno strappo alla regola è consentito e risolleva il morale, è anche vero che per sua stessa definizione non può essere una concessione quotidiana.

Allora come far passare la fame quando non volete esagerare ma il pasto successivo è ancora lontano? La nostra redazione ha raccolto i metodi migliori da provare durante la prossima “crisi di fame”. Prima di applicarli, ricordate di chiedere consiglio al medico di famiglia, soprattutto se i “languori” non passano o sono molto frequenti.

7 consigli per far passare la fame