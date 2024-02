Come indossare le espadrillas? 5 idee per outfit trendy per donne

Se esistono calzature che richiamano in modo indissolubile e immediato all’estate, quelle sono le espadrillas, seconde forse solo ai piedi nudi nel richiamare alla mente il sole, il caldo e il mare.

Originarie dalle tradizioni spagnole e francesi (nota bene: espadrillas non è un termine spagnolo, bensì l’italianizzazione del francese espadrilles, in Spagna infatti sono conosciute come alpargatas), le espadrillas sono diventate popolari in tutto il mondo grazie al loro design casual e alla loro comodità e versatilità.

La particolarità che le distingue da tutte le altre calzature risiede nella suola intrecciata in corda di juta, che spesso è ancorata al resto della scarpa tramite cuciture o colla. Nate per lo più in veste flat, ormai anche i modelli con il tacco sono sdoganati. La tomaia può essere realizzata in vari materiali, tra cui cotone, tela e pelle, ma non solo: esistono anche con pizzo per esempio.

Nel corso degli anni, la moda delle espadrillas si è infatti evoluta e reinventata con dettagli moderni, come lacci alla caviglia, plateau o decorazioni più elaborate, che possono essere tante e diverse, a seconda dello stile del modello, con design che conferiscono alle espadrillas un aspetto distintivo e naturale, perfetto per essere indossato durante le calde giornate estive.

Se in vista della bella stagione siete in cerca di un nuovo paio, si possono trovare tantissimi modelli di espadrillas per donna su escarpe.it.

Vediamo ora 5 idee originali che possano darvi ispirazioni per abbinamenti trendy da sfoggiare con l’arrivo del caldo.

Casual chic con jeans, t-shirt bianca ed espadrillas metallizzate

Un modo classico e senza tempo per indossare le espadrillas è abbinarle a un paio di jeans comodi e una semplice t-shirt bianca. Questo outfit è perfetto per un look casual chic che si adatta a molte occasioni, dalla passeggiata in città allo shopping con le amiche. A completare il look si possono usare accessori minimalisti e occhiali da sole oversize per un tocco glamour.

Per questo outfit, si possono scegliere espadrillas colorate o con dettagli accattivanti per aggiungere un tocco di vivacità. Per esempio si potrebbe osare con dettagli metallici o glitter, che non solo attirano l’attenzione, ma aggiungono anche un tocco di luccichio in più. Questi modelli sono perfetti per serate estive, feste in spiaggia o per chi desidera rendere il proprio look quotidiano più vivace ed esuberante.

Eleganza estiva con vestiti floreali ed espadrillas con lacci alle caviglie

Per un outfit più femminile ed estivo, si possono abbinare le espadrillas a un vestito floreale leggero e vaporoso. Una borsa a tracolla in paglia e un cappello a tesa larga possono poi dare un tocco di eleganza boho.

Le espadrillas da preferire per questo look da giornata soleggiata o serata estiva sono neutre o dal colore coordinato con il vestito, magari con dei lacci alla caviglia, per un piccolo contrasto con la dolcezza del tema floreale.

Questo modello aggiunge infatti un elemento di femminilità e originalità, dato che si possono allacciare le espadrillas intorno alla caviglia in modi creativi, dando spazio alla fantasia.

Stile nautico con pantaloni a righe, maglia marinara ed espadrillas con plateau

Le espadrillas si abbinano perfettamente allo stile nautico, da “marinaretta”. Basta indossare un paio di pantaloni a righe bianche e blu con una maglia della stessa fantasia e sembreremo già pronte per salpare, assolutamente “sailor-chic”.

Questo outfit prevede espadrillas tono su tono, quindi bianche o blu, ma a meno che non dobbiate davvero salire in barca, si può pensare di innalzare il tono della mise con delle espadrillas con plateau.

Per chi cerca un po’ di altezza senza sacrificare il comfort, le espadrillas con plateau sono infatti la scelta perfetta, in grado di aggiungere un tocco di modernità e versatilità alle tradizionali espadrillas, garantendo un aspetto più audace e contemporaneo.

Urban jungle con gonna, top boho ed espadrillas floreali

Creare un look boho-chic abbinando le espadrilles a una gonna lunga e un top boho è un abbinamento che grazie ai tessuti leggeri e le stampe etniche potrà dare subito un’aria di vacanza. Per enfatizzare lo stile bohemien, si può completare con accessori etnici, come bracciali e collane a strati.

I dettagli floreali o etnici li si può affidare anche alle espadrillas. I modelli con queste fantasie sono perfetti per chi ama lo stile boho-chic e desidera incorporare elementi unici nei propri outfit.

Eleganza minimalista con pantaloni culotte, camicia bianca ed espadrillas in pizzo

Per un look più raffinato e minimalista, si possono indossare le espadrilles con un paio di pantaloni culotte e una camicia bianca. Questo outfit è perfetto per un pranzo formale o un incontro di lavoro informale durante la stagione calda.

In questo caso si possono scegliere espadrilles dal design pulito e neutro per mantenere l’eleganza del look, oppure, per un tocco di sofisticatezza, si può optare per delle espadrillas con tomaia in pizzo o pelle traforata.

Questi materiali saranno un elemento di raffinatezza che non passerò inosservato, consentendoci di sfoggiare uno stile chic anche in occasioni più formali.

Ora non ci resta che scegliere il modello più adatto a noi.

Articolo con contenuti promozionali.