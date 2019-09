Dopo l’esposizione al sole, non è raro dover combattere contro la pelle morta dell’abbronzatura, uno spiacevole effetto collaterale di tante ore trascorse in spiaggia o in piscina.

Per prevenire anti-estetiche spellature è fondamentale proteggersi con creme solari e applicare dopo la doccia un buon doposole, lenitivo e molto idratante.

È importante non abbronzarsi in maniera indiscriminata, specie nelle ore più calde della giornata, e rimanere sempre idratati, bevendo molta acqua, e più in generale seguire un’alimentazione sana ricca di frutta e verdura. Infine è importante idratare bene la pelle anche dopo l’esposizione al sole, utilizzando una crema doposole.

Eppure a volte non è abbastanza e la pelle inizia comunque a squamarsi: ecco come togliere la pelle morta dell’abbronzatura e quali creme usare.

Come togliere la pelle morta dell’abbronzatura

Il modo migliore per eliminare la pelle morta dell’abbronzatura è fare uno scrub . Sarebbe buona norma farne uno una volta a settimana o ogni 10 giorni come routine di bellezza per la pelle del corpo.

. Sarebbe buona norma farne uno una volta a settimana o ogni 10 giorni come routine di bellezza per la pelle del corpo. Per fare in casa un peeling leggero si possono mescolare 3 cucchiai di miele e due di zucchero, oppure, per uno scrub più forte, sale marino e olio di jojoba o di oliva.

Sotto la doccia si può utilizzare un guanto di crine, per far tornare l’epidermide liscia e vellutata.

Quali creme usare contro lo squamarsi della pelle