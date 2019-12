Film di Natale De Sica e Boldi: classifica completa

In principio fu Vacanza di Natale, la coppia De Sica e Boldi era ancora di là da venire ma le caratteristiche del cinepanettone c’erano già tutte: risate per una comicità spesso demenziale, situazioni che si ripetono simili da un film di Natale all’altro, uno spettacolo – popolare per antonomasia – amatissimo da un pubblico che durante l’anno difficilmente varca una sala cinematografica ma che sotto le feste fa sballare i botteghini.

Da quel 23 dicembre del 1983 e quel primo film, diretto da Carlo Vanzina, di tempo e di blockbuster ne sono passati, a cominciare da Vacanze di Natale ’90, di Enrico Oldoini che ha segnato l’inizio del sodalizio artistico tra Massimo Boldi e Christian De Sica, (anche se i due a metà degli anni Ottanta avevano già lavorato insieme ne I pompieri di Neri Parenti e in Yuppies – I giovani di successo dei fratelli Vanzina).

“I nostri due caratteri, insieme, erano perfetti per interagire sul grande schermo“, ha avuto a spiegare Boldi qualche anno dopo. De Sica e Boldi hanno lavorato ininterrottamente insieme fino al 2005: 13 anni di rottura, ricomposta solo nel 2018 con Amici come prima, diretto da Christian De Sica.

Ecco la classifica completa dei loro film di Natale insieme.