Contapassi: come usarli e i 5 migliori

Per chi vuole tenersi in forma, e anche per chi vuole dimagrire – non solo con la dieta – ma con l’esercizio fisico, i contapassi sono uno strumento utilissimo: con le funzioni di cardiofrequenzimetro e conteggio delle calorie permettono di monitorare il lavoro fatto e i risultati ottenuti. Il contapassi, del resto, è presente sul mercato non solo nella classica versione da polso, ma anche sui nostri device, su orologi, smartwatch e smartphone. Insomma, spesso lo portiamo con noi senza saperlo: allora perché non approfittare della sua pratica funzionalità?

Chiamato anche pedometro da polso, questo strumento permette generalmente di contare i passi effettivi, come pure la distanza percorsa e quindi la velocità e le conseguenti calorie bruciate. A queste si aggiungono spesso altre funzionalità, sempre mirate a una miglior pianificazione dell’allenamento, oppure a una consapevolezza di quanto si sia attivi o sedentari.

Come usare il contapassi

Il contapassi ha solitamente un uso piuttosto intuitivo. Si può indossare sempre, nel caso si faccia una passeggiata, si vada al lavoro a piedi o si desideri sapere quanto si percorre durante tutto l’arco della giornata. O, ancora, si può indossare solo in fase di allenamento, come per la corsa.

Ogni modello ha le sue specifiche, ma in generale le nuove proposte offrono anche altre funzioni e parametri utili. Alcuni modelli sono dotati, per esempio, di sensore di frequenza cardiaca; altri offrono la rilevazione del ciclo del sonno; altri ancora il lettore mp3, molto utile per cadenzare l’andatura. Un passo costante, infatti, è l’ideale per “tarare” l’apparecchio e per valutare i risultati dell’allenamento.

Chi ama correre o fare lunghe passeggiate, con una minima spesa potrà avere sempre a portata di sguardo tutti i parametri e conoscere i miglioramenti nel tempo.

I migliori contapassi da comprare online

L’offerta sul mercato è, naturalmente, molto vasta, adatta a tutti i tipi di esigenze e budget. I contapassi da polso possono funzionare a “movimento” o con dei sensori, anche se i più affidabili e precisi sono sicuramente i pedometri con accelerometro a tre assi.

I modelli più tecnologici sono corredati di APP, da scaricare su tablet o smartphone, in grado di archiviare i risultati per consultarli e compararli più facilmente e di dispensare consigli e programmi per migliorare la performance.

Ecco i 5 contapassi più amati dalla nostra redazione e come acquistarli con un click.

La nostra scelta HONOR Band 5 Smartwatch Contapassi Multifunzione Un prodotto davvero completo che unisce le funzioni dello smartwatch a quelle di apparecchio per migliorare le performance 34 € su Amazon 69 € risparmi 35 € Pro Smartwatch e fitness trainer

Swimming coach

TruSleep per migliorare il sonno Contro Nessuno

Qualità e prezzo Huawei per questo apparecchio davvero completo. Oltre allo smartwatch e al contapassi, grazie alla tecnologia AI avrete a disposizione, cardiofrequenzimetro giorno e notte, programmi di allenamento per la corsa e il nuoto, funzione TruSleep, per monitorare e migliorare il sonno.

Compatibile con Android e iOS Willful Smartwatch Contapassi Impermeabile Smartphone e fitness tracker in una versione smart e coloratissima 19 € su Amazon 29 € risparmi 10 € Pro 14 modalità sportive

Schermo a colori

Telecomando per fotocamera Contro Nessuno

Arriva da Willful un’altra proposta completa. Con due ore di ricarica garantisce circa una settimana di autonomia, ha tutte le funzioni notifiche tipiche dello smartwatch e si collega all’app VeryFitPro per conoscere e migliorare i risultati degli allenamenti.

Robusto e durevole 3DFitBud contapassi 3D con cordino Per tutta la famiglia Un prodotto per chi è alla ricerca di un contapassi semplice, facile da usare e da leggere e praticamente indistruttibile 152 € su Amazon Pro Semplice da usare

Adatto a bambini e anziani

Display extra-large Contro Nessuno

Chi non è interessato a un fitness tracker, ma a un semplice contapassi, e vuole puntare su un prodotto professionale, duraturo e comunque facile da usare, può optare per il pedometro 3DFITBUD. Il conteggio dei passi si attiva a partire dal decimo passo (per non calcolare i piccoli spostamenti ma solo le lunghe camminate), si può infilate in tasca o appendere con clip e cordino, i numeri sul display sono extra-large e quindi perfetti per gli anziani.

Il più economico Xiaomi MI Smart Band 4 con contapassi Versione italiana Smartband con tantissime funzioni, adatta a sportivi e a giovani che vogliono tutto il loro mondo a portata di polso 26 € su Amazon 34 € risparmi 8 € Pro Ricarica fino a 20 giorni

Resiste in acqua fino a 50 mt

Display a colori Contro Nessuno

Questo smartband touchscreen di Xiaomi ha tutto quello che serve per il vostro allenamento e benessere: livelli di ossigeno nel sangue (SpO2); Fitness Tracker (con contapassi, calorie e distanza); monitoraggio della frequenza cardiaca; monitoraggio della nuotata; Trusleep Tracking; promemoria sedentarietà.

Prestazione professionale Realalt 3DTriSport Contapassi pedometro Tecnologia a sensore 3D a 3 assi Un prodotto di qualità dalle prestazioni professionali per chi desidera un contapassi "duro e puro" 44 € su Amazon Pro Memoria di 30 giorno

Libro in pdf allegato

Registra distanze, calorie, tempi Contro Nessuno

Infine, un altro contapassi “duro e puro”, per chi non è interessato alle funzioni smartwatch, ma a conoscere con precisione i numeri della propria performance. Il pedometro Realalt è, infatti, dotato di contapassi estremamente accurato, con distanza percorsa in miglia e km, contacalorie, indicazione di prestazioni quotidiane, tempo di esercizio, tecnologia a 3 assi e indicazione calorie bruciate.