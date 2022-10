Metodo curves: come tenersi in forma con un programma tutto al femminile

E se esistesse un allenamento mirato e dedicato alle donne, cucito su misura per loro e per le loro necessità, che si può praticare in soli 30 minuti per due o tre volte alla settimana e in grado di garantire ottimi benefici sia al corpo che alla mente? In effetti esiste, e si chiama metodo curves.

Si tratta di una particolare tipologia di attività fisica pensata (ma non per questo esclusiva) per le donne, che permette di dimagrire, bruciare calorie e allo stesso tempo di rassodare e tonificare il corpo, il tutto in tempi relativamente brevi e praticando allenamenti non troppo lunghi, che ben si adattano alle esigenze anche di chi non è solito fare sport.

Insomma, un’attività che, almeno sulla carta, sembrerebbe davvero eccezionale. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta, quali benefici porta e se ci sono controindicazioni alla pratica.

Cos’è il metodo curves?

Prima di capire come funziona è importante comprendere cos’è il metodo curves e in che modo agisce sul corpo di chi lo pratica. Si tratta, infatti, di un allenamento pensato per tutte quelle donne che desiderano dimagrire e rassodare le cosiddette “zone critiche” del corpo e in cui tende maggiormente ad accumularsi qualche chilo. Parliamo di cosce, fianchi, glutei e, soprattutto dopo una certa età, la pancia.

Di fatto, quindi, il metodo curves è un programma di allenamento che si focalizza proprio su questi punti, contrastando l’accumulo di grasso e aiutando la muscolatura a tonificarsi e a rassodarsi grazie a esercizi per dimagrire mirati e a un programma di allenamento ad hoc.

Il metodo curves, infatti, prevede un training breve, con sedute di esercizi strutturate per essere svolte in circa 30 minuti e che si sviluppano in tre fasi distinte:

la prima prevede un riscaldamento;

nella seconda si esegue un lavoro di tipo aerobico e di rinforzo della muscolatura;

infine si termina con dello stretching utile a rilassare i muscoli.

In una sorta di allenamento a circuito volto al benessere del corpo e che porta con sé tutta una serie di benefici.

Benefici e vantaggi

Essendo una tipologia di allenamento personalizzato e cucito su misura, il metodo curves permette di raggiungere tutta una serie di benefici personali e in linea con le proprie peculiarità fisiche.

In linea generale, però, allenarsi con il metodo curves aiuta a:

aumentare la massa magra;

accelerare il metabolismo;

tonificare la muscolatura del corpo;

ridurre il rischio di contrarre patologie cardiovascolari come l’ictus;

contrastare la comparsi dell’osteoporosi, dell’ipertensione o del diabete; rinforzare articolazioni;

migliorare la flessibilità articolare e muscolare;

favorire una corretta postura;

migliorare il tono dell’umore;

regolare la produzione di ormoni, riducendo quella del cortisolo (associato allo stress) che contribuisce all’accumulo d grasso nella zona addominale.

Come dire, un pieno di benessere reale e visibile in poco tempo. Il tutto in un luogo dedicato e pensato al mondo femminile in cui allenarsi e prendersi cura di sé.

Come funziona? allenamento ed esercizi

Come detto, il metodo curves prevede una serie di esercizi di tipo cardio, di forza e di stretching, il tutto racchiuso in un tempo di circa 30 minuti. Un training a cui possono partecipare donne di tutte le età e livello, eseguendo un circuito indicato dall’allenatrice curves a voi dedicata.

Il programma di allenamento prevede l’utilizzo di macchine a resistenza idraulica e pedane di recupero. Le prime, utilizzate per esercizi cardio, funzionano in base alla spinta che viene esercitata sul macchinario stesso, e quindi nel rispetto della forza fisica di chi la utilizza. Le seconde, invece, mantengono una marcia moderata e costante e servono per far recuperare il corpo e aiutarlo a riprendersi per passare all’attrezzo successivo.

Questo passaggio da un macchinario all’altro avviene ogni 30 secondi, lavorando su ogni postazione a un gruppo muscolare diverso e garantendo al corpo un lavoro totale e strutturato.

Il tutto sotto l’occhio vigile e seguendo le direttive di un’istruttrice specializzata nel metodo curves, sempre presente durante l’allenamento e che, oltre a seguire la pratica e la sua corretta esecuzione, ha il compito di supportare e motivare le partecipanti al corso, proprio come fosse un’amica.

Un modo ottimale di andare in palestra per dimagrire e rimettersi e mantenersi in forma, che unisce la pratica fisica con il contatto umano, in un’ambiente pensato per chi lo frequenta e cucito su misura al mondo femminile.

Le controindicazioni al metodo curves

Un allenamento che se, eseguito due o tre volte la settimana, porta davvero ai benefici elencati in precedenza e senza particolari controindicazioni (questo per il fatto che la pratica viene personalizzata). Unica vera accortezza è la costanza: il metodo curves ha effetti solo se ripetuto nel tempo con la giusta frequenza (esattamente come avviene per qualsiasi altra attività fisica e non).

E ovviamente intervenendo anche sulla propria alimentazione, imparando a nutrirsi in modo sano ed equilibrato, e facendosi aiutare da una nutrizionista per capire come e cosa mangiare in base alla propria condizione fisica e al proprio stato di salute. Potendo così prendersi cura di sé e del corpo in modo consapevole, attento e sicuramente più efficace.