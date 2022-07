Muovere il corpo fa bene, a qualunque livello: anche e soprattutto quando si è principianti assoluti delle disciplina sportiva o quando non si è mai stati particolarmente propositivi verso la cura del proprio corpo. Ecco perché, anche se si fa parte di questa categoria di persone, è bene rimboccarsi le maniche e iniziare a volersi bene, praticando degli esercizi fisici per principianti, semplici, facili da eseguire e alla portata di tutti.

Esercizi base ma efficaci per rimettersi in forma e per garantire massimo benessere al corpo in ogni sua parte, regalandosi la forma fisica tanto desiderata e soprattutto un livello maggiore di salute sia fuori che, di conseguenza, dentro.

ùMa quali sono, quindi, questi esercizi fisici per principianti da provare fin da subito anche comodamente a casa propria con il solo ausilio di un tappetino per yoga?

Perché l’esercizio fisico fa bene?

Per prima cosa (e per chi non fosse troppo convinto di iniziare) sappiate che fare sport fa benissimo, per una serie lunghissima di motivi. Oltre al miglioramento del proprio livello di tono muscolare e forza fisica, alla possibilità di perdere peso e di mantenerlo a livelli adeguati (riducendo anche il rischio di imbattersi in problemi come l’obesità e tutte le conseguenze correlate), praticare costantemente un’attività fisica consente di:

ridurre il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2;

diminuire il rischio di sviluppare di malattie cardiache e di diversi tipi di tumori, come quelli del colon e al seno:

prevenire l’ipercolesterolemia e l’ipertensione;

ridurre i livelli della pressione arteriosa e del colesterolo;

prevenire problemi ossei come l’osteoporosi;

ridurre il rischio di fratture e problemi a livello scheletrico;

abbassare i sintomi legati all’ansia, alla depressione e allo stress , riducendo la sensibilità agli stessi;

, riducendo la sensibilità agli stessi; aiutare a prevenire comportamenti ritenuti a rischio come l’uso di tabacco o alcol e un’alimentazione scorretta;

favorire il benessere psicologico;

migliorare i livelli di autostima;

aumentare il livello di energia e concentrazione.

Insomma, a giudicare dalla quantità di effetti benefici che si possono ottenere possiamo dire che ne vale davvero la pena.

Esercizi fisici per principianti

Ma quali sono, quindi, gli esercizi fisici per principianti da praticare. Quelli che maggiormente possono portare beneficio anche a chi non è molto pratico e che si possono eseguire in totale tranquillità, a corpo libero senza attrezzi e autonomia? Ecco qualche esempio.

Esercizi per gli addominali

Un ottimo esercizio per allenare gli addominali e che rientra a pieno nella categoria degli esercizi fisici per principianti, si esegue partendo con la schiena poggiata al pavimento, le braccia dietro la testa, le gambe leggermente sollevate. Da qui si solleva il busto senza esagerare se non si è abituati, incrementando la difficoltà, man mano che il corpo lo permetterà, eseguendo una serie di poche ripetizioni per volta, per poi aumentare.

Esercizio per le braccia

Per allenare le braccia, invece, uno degli esercizi fisici per principianti più utili sono i classici piegamenti, semplici da eseguire e che si prestano a diverse versioni a seconda delle possibilità di ciascuno. Per farli è sufficiente stendersi a pancia in giù su un tappetino, poggiando a terra la punta dei piedi e i palmi delle mani. Da qui, si comincia a salire e a scendere col corpo, spostando il proprio peso facendo leva sulla forza delle braccia. Per chi lo trova troppo difficoltoso è possibile appoggiare le ginocchia a terra.

Variante per braccia con i pesi

Altro esercizio fisico per principianti ottimo per allenare le braccia è il sollevamento di piccoli pesi. Per farlo vi basterà afferrare i pesi con le mani (senza esagerare con la portata) e iniziare a sollevare le braccia verso l’alto. Stessa cosa si può fare orizzontalmente raggiungendo l’altezza delle spalle, piegando le braccia verso l’interno.

Esercizio per i glutei e gambe

Il più classico degli esercizi per allenare e tonificare e glutei e per snellire le gambe sono gli squat. Per eseguirli nella loro versione base ci si posiziona in piedi, con gambe parallele ma distanziate all’altezza delle spalle e tenendo le ginocchia flesse. Da qui ci si piega come se ci si volesse sedere avendo cura di tenere i talloni incollati al pavimento e di non superare con le ginocchia la punta dei piedi e tenendo la schiena ben dritta, per poi risalire e ripetere il tutto per qualche serie.

Non solo esercizi: c’è poi la possibilità di eseguire tutte quelle discipline semplici e che possono essere praticate anche da chi è alle prime armi, come il nuoto, la corsa, la camminata veloce o la bicicletta.

Esercizi fisici per principianti: consigli per iniziare

Esercizi fisici per principianti, semplicissimi, adattabili alle diverse esigenze di ciascuno e che già solo così possono portate notevoli benefici al corpo: basta eseguirli correttamente e senza esagerare se non ancora pronti.

L’intensità dello sforzo fisico, infatti, deve crescere gradualmente, seguendo la vostra preparazione e tenuta fisica, permettendo al corpo di lavorare bene, senza stressarsi e senza rischiare di farvi male. Un ottimo consiglio da seguire proprio per non avere problemi durante la pratica, poi, è quello di eseguire qualche minuto di stretching e allungamento prima di iniziare con gli esercizi veri e propri, abituando il corpo al movimento in modo delicato. Ma non solo.

Importante è anche darsi delle pause tra un esercizio e l’altro e scegliere una frequenza di allenamento che vi permetta di far riposare il corpo, per poi ridurre entrambi gradualmente una volta che avrete aumentato la vostra forza e preparazione fisica. Così facendo potrete notare i vari cambiamento dentro e fuori di voi, senza farvi prendere dallo sconforto e dai “non riesco” ma mantenendo alta la vostra motivazione.