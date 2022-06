Che sia per l’avanzare dell’età o per il poco allenamento, uno dei punti del corpo più insidiosi da mantenere in forma sono senza dubbio le braccia. In particolare la parte bassa, per intenderci quella che se non curata adeguatamente va a formare il classico e poco amato effetto a tendina. Ma come si fa a dimagrire sulle braccia, a tonificarle e a mantenerle sempre ben sode, forti e piene di energia?

Ovviamente eseguendo degli esercizi specifici, mirati al benessere della parte e semplici da fare. Una serie di attività che si possa praticare sia a casa propria, in totale autonomia, che in palestra, ma che in ogni caso risulti efficace allo scopo e permetta di dimagrire sulle braccia in modo sano e senza rischi. Ecco come.

Come dimagrire sulle braccia: dieta e alimentazione

Prima di focalizzarci su quali siano gli esercizi migliori per dimagrire sulle braccia (e sul sottobraccia) in modo efficace e duraturo è bene prendere in esame il più grande pilastro della nostra salute, ovvero l’alimentazione. Anche se ad alcuni potrà sembrare strano, infatti, anche le braccia risentono di ciò che mangiamo e anche per loro, per averle sane e toniche, c’è una dieta ad hoc ricca di alimenti e principi per il benessere della parte.

Prima di tutto è bene dire che la suddivisione dei pasti anche in questo caso segue la regola dei cinque: colazione, pranzo, cena e un paio di spuntini, che non devono mai essere saltati e che devono prevedere tutti i macronutrienti necessari al buon funzionamento dell’organismo.

Per una corretta dieta utile a dimagrire le braccia, poi, è bene che ci sia abbondanza di frutta e verdura, sia per i pasti principali che come spezza fame. Ma non solo: per il benessere della braccia meglio evitare i grassi, preferendo il solo uso dell’olio di oliva, evitare di salare troppo le pietanze, bere molta acqua e mangiare lentamente. Preferendo cibi come:

cereali integrali, ma sempre con moderazione;

le proteine da carni magre (come pollo, tacchino, ecc.);

un paio di uova alla settimana;

pochissimi formaggi e solo se magri;

pesce;

frutta e verdura.

Eliminando, invece, i dolci, gli snack, gli alimenti confezionati, i grassi animali e i classici cibi spazzatura, e ovviamente abbinando la dieta a una sana e regolare attività fisica mirata a dimagrire sulle braccia.

Come dimagrire sulle braccia: esercizi a casa o in palestra

Gli esercizi per tonificare le braccia e per snellirle, infatti esistono eccome. E sono davvero semplici da eseguire sia in palestra che in autonomia a casa propria, a corpo libero come i classici piegamenti o anche con l’aiuto di piccoli pesi o elastici. Insomma, la scelta è ampia e chiunque può trovare la soluzione più adatta a sé: ecco qualche esempio.

Dip

Per eseguire questo esercizio si parte da seduti sul bordo di una sedia, con le mani appoggiate alla seduta e i piedi ben saldi a terra. Da qui ci si spinge sulle braccia, facendo peso, e si porta il corpo in avanti avendo i glutei sospesi in aria. Poi si piegano i gomiti a 90 gradi e si scende con i glutei fino a terra, per poi risalire. Attenzione: più le gambe sono tese e più l’esercizio sarà efficace.

Chest press

Il chest press si esegue partendo in posizione eretta, con i piedi e le gambe leggermente flesse e aperte alla larghezza del bacino. Da qui si prendono due pesi, uno per mano, e si aprono le braccia tenendole piegate con i gomiti paralleli al pavimento. L’esercizio consiste nell’aprire e chiudere le braccia avendo sempre i gomiti paralleli.

Esercizio del pugile

Sempre partendo in posizione eretta, con le gambe aperte alla larghezza del bacino e le ginocchia flesse, si pendono due pesi, uno per ogni mano, tenendo le braccia con i pugni vicino alla costole. Da qui si allontana il braccio dal corpo, in avanti, come se si volesse sferrare un pungo, mantenendo sempre le spalle basse. E si ripete il tutto per qualche serie.

Curl

Ottimo per tonificare i bicipiti, il curl si esegue partendo in piedi, con le gambe divaricate e flesse, le braccia tese e tenendo con le mani due pesi. Da qui si piegano le braccia tenendo i gomiti vicini al busto e arrivando con il peso quasi di fronte al viso, eseguendo almeno tre serie da quindici ripetizioni circa.

Se la vostra passione poi la palestra, invece altri possibili esercizi per dimagrire le braccia utilizzando gli attrezzi specifici sono:

Esercizi con i cavi

Si parte in piedi, con la parte superiore del busto leggermente piegata in avanti. Da qui si afferrano i lati della corda tenendo i palmi delle mani uno di fronte all’altro. Si tira la corda verso il basso fino alle cosce, per poi sollevare nuovamente la corda fino a tornare alla posizione di partenza.

Military press con bilanciere

Ci si siede su una panca e si porta il bilanciere all’altezza del petto con i palmi rivolti in avanti. Da qui si solleva il bilanciere distendendo le braccia per poi scendere lentamente fino all’altezza delle spalle. Il tutto prestando attenzione a non inarcare la schiena.

Oltre poi all’utilizzo di tanti macchinari specifici come la lat machine, l’utilizzo di kettlebell e manubri, e alla pratica di altre attività come la corsa, il nuoto o il pilates, perfette per allenare tutto il corpo e dimagrire sulle braccia.

Consigli per dimagrire sulle braccia

Ma attenzione perché non è finita qui. Per dimagrire sulle braccia, infatti, oltre a dieta ed esercizi mirati, si possono seguire alcuni semplici consigli di benessere utili a mantenere le braccia sempre in forma, toniche e snelle.

Per esempio prestando attenzione all’idratazione della parte, con oli o creme apposite, per mantenere elastici i tessuti ed evitare che cedano formando inestetismi poco piacevoli.

Anche i massaggi sono un validissimo alleato per dimagrire le braccia, da eseguire in autonomia, alzando il braccio verso l’alto e massaggiando dal gomito alla spalla, favorendo il drenaggio dei liquidi e la circolazione, o affidandosi a un esperto, per esempio con delle sedute di massaggi linfodrenanti o rassodanti.

Altro valido aiuto, poi, oltre al bere molto, è quello di assumere delle bevande drenanti come il tè verde, acqua e limone, ma anche acqua con zenzero o cetriolo. Insomma, tutti alleati del benessere del corpo.

I modi, quindi, sono tanti e alla portata di tutti. Basta solo voler iniziare a prendersi cura di sé nel modo corretto e in ogni singola parte del corpo, magari, partendo proprio dalle braccia e dal loro più che meritato benessere.