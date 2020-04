Coronavirus: in arrivo la reunion virtuale del cast de "La Tata"

Per i fan de La Tata, la famosissima sitcom degli anni Novanta, è in arrivo una sorpresa speciale da gustarsi in questi tempi di isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus.

Già la scorsa settimana la protagonista della serie Fran Drescher si era fatta sfuggire qualche indiscrezione rispondendo ad una fan che le chiedeva di rivedere le avventure della tata più famosa del mondo.

L’annuncio ufficiale è arrivato con un tweet dell’attrice che ha dato appuntamento ai suoi fan per il prossimo 6 Aprile: “Sorpresa!!! #PandemicPerformance de La Tata. Una lettura virtuale dell’episodio pilota con il cast originale“.

Per l’occasione tutto il cast si riunirà sulla piattaforma Zoom e rileggerà l’episodio pilota dello show ovvero quello in cui Fran, che inizialmente è una commessa, viene assunta come tata di tre bambini da un produttore di Brodway. I fan potranno godersi il video che sarà pubblicato sulla pagina YouTube della Sony Pictures il prossimo 6 Aprile.

NANNY FANS ALERT! It’s happening!!!! MONDAY 4/6 the original cast of The Nanny together AGAIN in a virtual read of the pilot episode!!! Link and time soon! https://t.co/JSHW3fhaAf #PandemicPerformance #TheNanny @Indebted @CancerSchmancer click on bio 2c @Variety #TheNanny @SPTV — Fran Drescher (@frandrescher) March 31, 2020

La diva della sitcom, in collaborazione del co-creatore dello spettacolo Peter Marc Jacobson, ha spiegato com’è nata l’idea di riunirsi virtualmente: “La risata è la miglior medicina! Quindi, in questi tempi difficili, io e Petah abbiamo pensato: Non sarebbe bello se mettessimo insieme il cast originale de La Tata per una lettura virtuale del pilot? È una performance pandemica unica per i nostri fan di tutto il mondo che al momento sono sotto stress in isolamento e hanno bisogno di tirarsi su! Di sicuro ha funzionato con noi e speriamo che lo faccia anche con voi“.