Idris Elba: litigi con la moglie durante l'isolamento per il Coronavirus

Come tante persone stanno sperimentando, e come alcune statistiche provenienti dalla Cina hanno dimostrato, la quarantena a causa del Coronavirus non fa molto bene alle coppie. Sì, perché l’isolamento porta a galla tutte le fragilità del rapporto e esacerba anche le più piccole incomprensioni, come sa bene Idris Elba.

L’attore, che si è chiuso in casa da 13 giorni insieme alla moglie Sabrina dopo aver scoperto di essere positivo al virus, ha infatti confessato di aver avuto un diverbio con la partner. Il 47enne interprete della serie tv Luther ha affermato che queste due settimane hanno messo a dura prova la loro relazione.

Dall’altra parte si può dire che la decisione della coniuge è stata una grande dimostrazione d’amore, in quanto la moglie di Elba ha scelto di restare al suo fianco nonostante non si fosse sottoposta al test, quindi potenzialmente negativa. Ora la donna è con ogni probabilità positiva al COVID-19.

I due si sono sposati l’anno scorso, ma Idris ha dovuto ammettere durante una diretta Instagram di aver avuto una lita piuttosto accesa con Sabrina, che lo ha costretto a ritirarsi in un’altra stanza per far sbollire la tensione. Tuttavia già il giorno seguente si poteva ammirare sul social la coppia felicemente impegnata in una conversazione con i fan.

L’attore comunque non è isolato dalla realtà, come appare per altre star come Madonna, ma durante la diretta ha ammesso di essere stato molto fortunato a non avere sintomi, notando al contempo quante migliaia di persone stiano morendo in tutto il mondo a causa del virus: “Il Corona è divento subito una minaccia di morte imminente – tutti hanno pensato ‘oh mio Dio, sto per morire.’ Sono fortunato a non avere sintomi, parte del suo pericolo è che molte persone non lo capiscono“.

Sabrina ha spiegato molto semplicemente perché ha scelto di contrarre il virus stando al fianco del marito. Il suo istinto primario è stato quello di stare vicino al marito per prendersi cura di lui: “È l’istinto di una moglie. Vuoi agire per il suo bene“.