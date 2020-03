Coronavirus: Tom Hanks in isolamento con la moglie rassicura i suoi fan

Dopo aver comunicato via social di essere risultati positivi al Coronavirus, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono stati inondati da messaggi di affetto e sostegno da parte di tantissimi follower e personaggi del mondo dello spettacolo.

L’attore hollywoodiano ha voluto rassicurare i suoi fan condividendo un altro scatto su Instagram in cui appare sereno mentre è in isolamento con la moglie. Le sue parole sono tranquillizzanti: “Ciao a tutti. Rita Wilson e io vogliamo ringraziare tutti coloro che si stanno prendendo così tanta cura di noi. Abbiamo Covid-19 e siamo in isolamento, quindi non lo diffondiamo a nessun altro. Ci sono persone che potrebbero sviluppare una malattia molto grave…“.

I due nello scatto appaiono sereni e in buona salute e Tom ha continuato centrando l’attenzione sulle misure precauzionali che tutti hanno il dovere di seguire: “Stiamo affrontando la situazione un giorno alla volta. Ci sono cose che tutti possiamo fare per superare questo momento seguendo i consigli degli esperti e prendendoci cura di noi stessi e degli altri, no? Ricordatevi che non si piange nel baseball. Hanx“.

Ricordiamo che al momento della scoperta la coppia era in Australia per motivi di lavoro: l’attore stava girando il nuovo biopic su Elvis Presley, mentre Rita la settimana scorsa aveva tenuto due concerti a Brisbane e a Sydney. Per adesso le loro condizioni non sono preoccupanti quindi tutti i fan possono tirare un sospiro di sollievo!