Coronavirus: tre preparati da realizzare in casa per disinfettare le superfici

Con l’emergenza Coronavirus in corso tutti i cittadini sono invitati caldamente a rimanere in casa (se non per motivi inderogabili) e a lavare con frequenza le mani per evitare il contagio.

Si è anche specificato che vanno disinfettate in modo accurato le superfici in ambienti domestici o di lavoro anche se, stando alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, l’eventuale contagio attraverso superfici è assolutamente marginale rispetto a quello interumano.

Le ultime ricerche scientifiche effettuate in laboratorio e coordinate dai National Institutes of Health americani stanno cercando di far chiarezza sulla questione. Secondo i risultati pubblicati su medRxiv, il virus resta attivo fino a 4 ore sul rame, fino a 24 ore sul cartone e addirittura per 72 ore su plastica e acciaio inox.

Per questo motivo risulta molto importante effettuare un’adeguata disinfezione anche in casa di superfici come maniglie, pulsanti, tavoli e ripiani. Non sono necessari prodotti specifici ma, così come spiegato dall’Oms, bastano delle semplici formulazioni liquide da preparare con prodotti casalinghi.

Come esempio vi mostriamo come realizzare facilmente tre preparati molto funzionali per disinfettare le superfici casalinghe: