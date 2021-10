Correttore minerale: quante tipologie esistono e i migliori da acquistare

Nell’ultimo decennio si sono diffusi in maniera massiva i cosmetici minerali, in particolare il correttore minerale è ritenuto meno dannoso sulla pelle in quanto privo di siliconi e conservanti. Il correttore minerale ha diverse proprietà, si trova in commercio in diverse formulazioni e per trovare quello che fa al caso nostro vanno valutati diversi aspetti.

Correttore minerale e aspettative

Spesso la coprenza è una delle caratteristiche che determinano la scelta di un correttore rispetto a un altro, nel caso del correttore minerale potrebbe venire meno una copertura intensa se paragonato a prodotti con inci meno “gentili” sulla pelle.

Se da una parte quindi il correttore minerale non occlude i pori e non danneggia la pelle, dall’altra bisogna fare i conti con una performance che potrebbe essere diversa dalle aspettative.

Correttore minerale: le varie tipologie

Quando si parla di correttore minerale, il primo prodotto che viene in mente è quello in polvere. In realtà “minerale” è una definizione che si riferisce alla formulazione e non al finish del prodotto. Un correttore minerale è formulato con sostanze naturali come la cera d’api o la cera di carnauba, o ancora l’olio di jojoba, e non contiene assolutamente paraffina e siliconi. L’industria cosmetica ha fatto passi da gigante anche nel campo dei trucchi minerali, e a oggi esistono correttori minerali:

in crema e in stick;

liquidi;

in polvere.

Quelli che assicurano una copertura più importante sono senza dubbio i correttori minerali in crema e liquidi, mentre le formulazioni in polvere sono quelli più illuminanti ma allo stesso tempo più leggeri sulla pelle.

Correttore minerale, i migliori da acquistare

Fatte le dovute premesse, la scelta del correttore minerale varia in base alla tipologia di pelle e alla necessità di coprenza. Ne vediamo alcuni dei più popolari prodotti dalle marche più famose in questo settore.

Correttore liquido: BareMinerals – Original Liquid Mineral Concealer

È un correttore liquido, vegano e non testato sugli animali, in grado di donare radiosità e lucentezza all’incarnato. Questo correttore presenta una consistenza leggera e impalpabile dall’elevata scorrevolezza. Il brand lo consiglia per chi tende ad avere gonfiori sotto gli occhi, grazie ai diffusori ottici minerali ad alta definizione presenti nella formula, che neutralizzano l’aspetto delle occhiaie. È un correttore a lunga tenuta che può essere usato anche per il contouring, quindi ideale per chi cerca un correttore minerale coprente.

Correttore in crema: BareMinerals – BAREPRO 16-Hour Full Coverage Concealer Correttore

Sempre dello stesso brand, esiste anche una versione in stick in crema di correttore minerale: si tratta di una formula waterproof, compatta e uniforme. Il finish è matte e vellutato, e la sua formula è ultra cremosa e vegana. È un prodotto che nutre la pelle, arricchito con estratto di stelo di bambù per minimizzare l’aspetto di pori e linee sottili. Contiene anche olio di semi di lampone, olio di semi di ribes nero e lavanda di mare che nutrono e idratano la pelle del contorno occhi, proteggendola.

Correttore in polvere: Neve Cosmetics – correttore minerale

Si tratta di un correttore minerale leggero e versatile, ideale per dissimulare piccole imperfezioni e discromie tramite pigmenti puri e colori complementari, è infatti disponibile in diverse colorazioni: giallo, verde o arancione. Copre ed illumina le occhiaie. Il giallo contrasta perfettamente le ombre grigie e violacee intorno agli occhi, donando un aspetto fresco e riposato.

