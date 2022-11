Cristiano Ronaldo e Giorgina Rodriguez accendono le luci dei decori natalizi

Il natale è una festa molto attesa da grandi e piccini e già da settimane c’è ormai la corsa agli addobbi e tra i vip che hanno già provveduto a rendere la casa più accogliente e luminosa, oltre a Chiara Ferragni, c’è Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più pagati al mondo, sebbene ormai abbia 37 anni. In un periodo particolare in cui le persone sono invitate a risparmiare energia, non solo per contrastare il caro bollette, che non tocca Ronaldo, ma anche al fine di tutelare l’ambiente, destano un certo scalpore le luminarie di Natale accese con tanto anticipo.

A guardare le foto pubblicate dalla coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sembra che il risparmio proprio non esista. Naturalmente gli addobbi sono stati un momento di condivisione in famiglia e l’albero grande svetta nella sala, vicino alla scala ed è decorato con tante luci e palline di diverse dimensioni. Le decorazioni inoltre avvolgono tutta la grande scala a chiocciola. Le luci sono state installate a tenda anche alle finestre. La stessa Georgina in un video pubblicato su Instagram fa notare i tanti giochi di luce azionabili dallo smartphone.

A completare i decori non potevano certo mancare i primi doni sotto l’albero. Gli addobbi sono stati applicati anche all’esterno della casa, in questo caso si vedono i tronchi degli alberi avvolti dalle luci. Ci sono inoltre pupazzi di neve luminosi, renne, slitte, insomma tutto è rigorosamente in tema natalizio. Ad aiutare Giorgina Rodriguez, show girl nota per aver partecipato anche a Sanremo, nelle decorazioni di casa sono stati i 4 figli più grandi della coppia.