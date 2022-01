Michelle Hunziker sta affrontando un momento molto particolare della sua vita. Dopo le voci che si sono susseguite nelle scorse settimane su un’ipotetica rottura con il marito Tommaso Trussardi, arriva la conferma in una nota dell’Ansa, dove i due hanno annunciato la separazione.

“Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”, si legge nel comunicato.

Ma se la sua vita sentimentale sembra aver raggiunto un punto di stallo, non è certo così per quella lavorativa. La conduttrice televisiva, infatti, dopo il successo di All Togheter Now, è pronta per un nuovo progetto: la primavera del 2022, infatti, dovrebbe vederla protagonista di un one-woman show su Canale 5.

E sembra che queste voci trovino conferma nello scatto condiviso dalla showgirl su Instagram; una foto che la vede sfoggiare un abito di Giorgio Armani semplicemente divino, che a quanto pare preannuncia grandi novità.

“Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro… ha sempre segnato le mie esperienze più emozionanti e sarà così anche questa volta”, ha scritto Hunziker a corredo della foto. L’abito protagonista dello scatto è davvero unico: un vestito monospalla con corpetto nero con un’ampia gonna argento e nera con patch di cristallo e una sottile rete nera che ricopre tutta la stoffa.

Un abito importante, che cattura subito l’attenzione, e fa pensare che quello postato da Michelle Hunziker non sia uno scatto casuale, ma – forse – una vera e propria prova abito per il nuovo show di Canale 5.