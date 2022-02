Il vestito a fiori di Levante è ufficialmente il must della Primavera 2022

Si tratta di un periodo davvero speciale per Levante. La cantante di Sirene, infatti, sta ormai entrando nel nono mese di gravidanza e non vede l’ora di conoscere la sua ‘persona preferita’, come chiama dolcemente la nascitura. E, nell’attesa, l’artista ha condiviso sui social uno scatto che la ritrae con indosso un abito floreale che si annuncia già come il must have della Primavera 2022.

“At the Color Bar, drinkin’ beauty”, ha scritto la cantante di Non me ne frega niente, il singolo che ha da poco festeggiato il suo quinto compleanno dalla pubblicazione. Nel post, – che in pochissimo tempo ha già superato i 40mila like e dove l’artista promuove il marchio L’Oréal, – spicca senza dubbio l’outfit floreale e fresco di Levante. Questo abito dal gusto bon-chic, ci trasporta direttamente verso più miti stagioni, facendoci sognare il tiepido clima primaverile.

L’abito in questione è coloratissimo, con nuance che vanno dal rosa al blu, dall’arancio al bianco passando per il celeste. Rose e margherite fanno capolino qua e là, caratterizzando la texture dell’abito dal taglio chemisier e con il colletto interamente abbottonato. A valorizzarlo ancora di più ci pensa un fur cont color carta di zucchero, che illumina il vestito e anche il volto della cantante.

Per completare questo look unico Levante ha optato per un make-up molto deciso. Un tratto spesso di eye liner ad incorniciare la palpebra, un ombretto rosa illuminante e un rossetto nude che dona alle labbra un effetto naturale ma incredibilmente sensuale. Il tocco in più? I classici cerchi alle orecchie (ormai vera e propria firma di stile dell’artista) e gli immancabili anelli alle dita. Strepitosa!