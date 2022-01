Chi l’ha detto che la fantasia scozzese vada bene solo a Natale? Niente affatto, anzi. La moda del tartan ormai dilaga da anni e, sebbene nella sua variante rossa e verde ricordi il mese di dicembre, vi possiamo assicurare che è perfetta in ogni mese invernale.

Un esempio perfetto di un capo intramontabile ci arriva da Aurora Ramazzotti, che in uno scatto social ci regala un outfit tartan, caldo che sa di fiocchi di neve e cioccolata. Un vestito romantico e chic allo stesso tempo: un modello chemisier con il colletto abbottonato fino alla fine, elastico in vita, tessuto rosso e verde scuro con gli iconici scacchi scozzesi.

Un velo di trucco roseo, tanti boccoli morbidi sulle lunghezze e voilà, il look invernale è pronto. Per le più freddolose si può abbinare un cardigan over ad esempio, le più grintose possono affiancare l’abito a un giubbino in pelle stile chiodo, mentre le più romantiche un blazer, altro trend di questa stagione.

E se il tartan rosso e verde di Aurora Ramazzotti per voi è troppo classico nessun problema, la moda autunno-inverno 2021-2022 ha declinato questa fantasia in decine di modi. Dal verde al nero, passando per colori molto più vivaci come rosa, blu, azzurro e viola. La possiamo trovare su pantaloni, cappotti, camicie, minigonne, maxi skirt e longuette e l’abbiamo vista indossata da decine di vip nel corso dei mesi più freddi dell’anno.

Il tartan è un particolare disegno dei tessuti in lana delle Highland scozzesi, originariamente realizzato in lana, ma oggi viene ricreato anche su altri tessuti. La sua particolarità sta nei blocchi di colore che si ripetono verticalmente e orizzontalmente in un modello distintivo di quadrati e linee che, intrecciandosi, danno l’apparenza di nuovi colori miscelati da quelli originali.