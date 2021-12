Ecco i look de La Bella e la Bestia per lo stile urban di ogni giorno

Alzi la mano chi non ha sognato almeno una volta di indossare un abito di una delle principesse della Disney? Noi sì, e questa volta vi parliamo di Belle, la bellissima e accanita lettrice francese protagonista della fiaba La Bella e la Bestia, che il 29 dicembre 2021, viene riproposta nella sua versione live action su RaiUno.

La pellicola racconta il fantastico viaggio di Belle, che viene fatta prigioniera e costretta a vivere nel castello della temibile Bestia. A interpretare questo personaggio è la talentuosa Emma Watson, che nel film indossa degli abiti apparentemente poco adatti ai giorni nostri, ma sono talmente belli da poter provare a tirare fuori qualche idea per degli outfit contemporanei, da vere principesse urban.

Vi ricordate il vestito che Belle indossava al villaggio dove viveva con suo padre? Era un abito molto semplice azzurro cielo, con corpetto e camicia bianca. In alcune scene compare anche una giacca corta ricamata sulle maniche. Per ricreare questo look basta ispirarsi alle tonalità: un jeans, una gonna sulle nuance del blu, abbinati a una camicia over bianca e a un blazer o un gilet (capi oltretutto molto di tendenza in questo 2021) e il gioco è fatto.

Il secondo look si rifà alla mantella rossa che Belle porta nelle sue passeggiate tra le rose nel giardino della Bestia. Se non siete portate per le mantelle, che vi ricordiamo sono comunque un trend di stagione, potete indirizzarvi su un cappottino, magari doppio petto come detta la moda del momento. L’unica regola da seguire per ricreare un style simile alla protagonista del film è che il capo sia rosso.

L’ultimo look può trovare un’ispirazione nel vestito giallo oro indossato al ballo da Emma Watson. Ovviamente nessuno si sognerebbe di indossare un modello stile’800 come quello per andare a fare un aperitivo, ma cerchiamo di concentrarci sul colore, perfetto per illuminare una festa di fine anno ad esempio. In commercio ce ne sono svariati su questa tonalità e siamo certe che ognuna troverà quello giusto.