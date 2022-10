Cristina Marino non ha mai nascosto la sua passione per il fitness. Nel 2016 ha creato Befancyfit.com, una piattaforma in cui, in collaborazione con alcune professioniste del settore, si occupa di fitness, food e lifestyle. L’amore per lo sport l’ha portata, nel 2018, a conseguire il diploma di personal trainer con una specializzazione in allenamento funzionale. Una vita in movimento che non si ferma nemmeno in gravidanza! La nota imprenditrice e modella milanese è infatti in attesa del secondo figlio ma non per questo rinuncia a tenersi in forma!

Nei giorni scorsi, Cristina Marino ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha mostrato un allenamento dedicato proprie alle donne in dolce attesa. Instancabile, precisa e attenta nei movimenti, la moglie di Luca Argentero ha affermato che “Non curare il proprio corpo è semplicemente sbagliato. Ma te ne accorgi solo quando inizi a farlo”. La gravidanza non è e non deve essere un ostacolo al movimento, basta seguire specifici workout e soprattutto le direttive del proprio medico curante. I benefici dello sport durante i nove mesi sono numerosi: i movimenti dolci e costanti aiutano in caso di disturbi circolatori, migliorano l’umore, contrastano l’eccessivo accumulo di peso.

Cristina Marino dovrebbe partorire entro i primi giorni di febbraio 2023. Nessuna notizia è trapelata sul sesso del bambino. L’attrice e Luca Argentero sono già genitori di Nina Speranza Argentero, nata nel 2020. A distanza di un mese dalla nascita della piccola, Marino ha ripreso ad allenarsi, suscitando le perplessità delle sue follower. La donna non ha prestato nessuna attenzione alle critiche, continuando a mostrare i suoi workout dedicati al delicato periodo del post-partum. Da sempre attenta al proprio benessere, Cristina Marino ama ripetere che “Volersi bene è la prima regola per stare bene”.