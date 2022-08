Luca Argentero e Cristina Marino: una vacanza formato famiglia

Una coppia da sogno quella formata da Luca Argentero e Cristina Marino. Lui, torinese classe 1978, ha esordito qualche anno fa nel Grande Fratello. Anno dopo anno ha saputo reinventarsi fino a diventare uno degli attori più bravi (e belli) del cinema italiano. Lei è nata a Milano e ha iniziato a lavorare come modella fin da giovanissima. Nel 2009 esordisce come attrice e diventa, da lì a breve, una delle imprenditrici digitali più stimate del nostro Paese.

I due si sono incontrati sul set di Vacanze ai Caraibi e il colpo di fulmine è stato immediato. Luca mette fine al suo matrimonio con Myriam Catania e da lì a breve ha inizio una storia d’amore meravigliosa coronata dall’arrivo di Nina Speranza e dal matrimonio dello scorso anno. In questi giorni la coppia è apparsa più innamorata che mai. Negli scatti pubblicati sul profilo di Luca si respira un’aria fatta di amore, complicità e tenerezza. “Luca è un uomo risolto, affabile, autentico e sa come prendersi cura della sua famiglia ” racconta Cristina durante un’intervista.

Ed è proprio il tema figli a tenere banco sui settimanali. Cristina infatti ha dichiarato di volerne almeno tre perché ama le famiglie numerose. Luca, dal canto suo, medita di prendersi un anno sabbatico o addirittura di ritirarsi dalle scene per occuparsi dei suoi affetti. “Mi sembra di aver fatto tutto in quasi vent’anni di carriera” ha affermato durante un’intervista con Pierlugi Diaco. Alle fan non rimane che attendere la prossima stagione televisiva che vedrà Luca Argentero al timone di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani.