Cristina Marino mette in mostra il pancione e posa per Vanity Fair

Il marito Luca Argentero l’aveva pregata di mantenere la notizia ancora un po’ riservata prima di comunicarla a tutti i fan, ma Cristina Marino non ha resistito e ha posato su Vanity Fair con il pancione in bella vista, per raccontare a tutti la sua gioia per essere nuovamente in dolce attesa. Dopo la nascita della piccola Nina Speranza avvenuta nel 2020, quindi, il matrimonio della coppia è rallegrato dalla nascita di un secondo figlio, quasi a suggellare il desiderio dei due di avere una famiglia numerosa.

Nella copertina della rivista che l’ha definita “uno dei talenti che stanno cambiando il fashion system”, Cristina Marino non si nasconde e non solo mostra fiera il suo pancione ma ha anche quello sguardo sensuale e fiero che solo chi ha una grande serenità interiore può sfoggiare. Merito sicuramente del suo legame con Argentero, coronato non solo dalla nascita della primogenita ma anche nel matrimonio celebrato a giugno del 2021. È la stessa Marino a rivelare che Luca Argentero vorrebbe una famiglia numerosa, possibilmente una squadra di calcio, e sorride perché probabilmente si tratta del suo stesso desiderio.

La foto della copertina di Vanity Fair, scattata da Anna Dello Russo e Giampaolo Sgura, è stata pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale dell’influencer e non sono mancate le congratulazioni di tantissimi personaggi dello spettacolo che hanno voluto dimostrare la vicinanza a Luca e Cristina per questa magnifica avventura che stanno intraprendendo. Fra i commenti che spiccano c’è quello di Michela Coppa, di Matilda Lutz e di Eva Riccobono ma soprattutto quello di Giusy Buscemi, da poco mamma, che scrive all’amica di sentire la mancanza della pancia.