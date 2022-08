Giusy Buscemi mamma per la terza volta: il dolce annuncio sui social

Giusy Buscemi è diventata mamma per la terza volta. Il lieto evento è avvenuto il 31 luglio 2022, ma lei stessa ha deciso di attendere qualche giorno prima di dare l’annuncio ufficiale tramite il suo profilo Instagram.

“Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00, è venuto alla luce Elia Maria Michelini! Che dono immenso la vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco” – si legge nel suo post, in cui appare evidente tutta la gioia del momento.

A corredo delle sue parole ci sono anche alcuni scatti davvero dolcissimi, in cui si vede il neonato dormire, uno in cui lo allatta e uno in cui il papà lo bacia sulla testa insieme ai suoi fratelli.

Giusy, nonostante sia una delle attrici più ricercate del momento, ha sempre sottolineato di voler mettere al primo posto la famiglia ed è per questo che è ben felice di avere già un nucleo piuttosto nutrito di cui occuparsi. Elia Maria, infatti, è il suo terzo figlio, che arriva a fare compagnia a Caterina Maria, nata l’11 febbraio 2018, e a Pietro Maria, venuto alla luce il 5 ottobre 2019.

Non è un caso che tutti i bambini dell’ex Miss Italia a abbiano Maria come secondo nome. Lei lo ha scelto insieme al marito, il regista Jan Michelini, per un motivo davvero speciale. “É una benedizione speciale che abbiamo voluto dare ai nostri figli, dedicandola proprio alla Madonna – ha raccontato lei in un’intervista al settimanale Intimità -. La fede è un valore per me, ma è un valore per mio marito, che guarda caso si chiama Jan Maria Michelini. La vergine per noi è come un faro che ci guida sempre. I figli li consideriamo un suo dono”.

L’artista nei giorni che precedevano il parto non è comunque rimasta con le mani in mano: la 29enne ne ha approfittato per dare il suo ultimo esame all’università, dove è iscritta alla Facoltà di Letteratura, Musica e Spettacolo alla Sapienza di Roma.