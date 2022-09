Luca Argentero sarà di nuovo papà: Cristina Marino è incinta

“Io, te, Nina e una nuova luce” con queste semplici parole Luca Argentero ha annunciato che Cristina Marino è in dolce attesa per la seconda volta. La coppia, che non ha mai amato il clamore mediatico e ha sempre privilegiato una comunicazione semplice ma raffinata, ha confermato un rumors che da tempo circolava tra i bene informati. La coppia del resto non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia. Argentero, nel corso di una recente intervista con Pierluigi Diaco, aveva dichiarato di voler lasciare il mondo dello spettacolo per prendersi cura della propria famiglia.

Dal canto suo Cristina Marino aveva definito il marito come un compagno e padre ideale, pronto a prendersi cura dei bisogni della propria famiglia e non solo. Il suo desiderio sarebbe proprio quello di avere tanti figli. “Luca vorrebbe mettere al mondo una squadra di calcio” ha affermato Marino. La donna ha raccontato che entrambi provengono da famiglie in cui i genitori, dopo tanti anni, sono uniti e si amano come il primo giorno e questo rafforza nella giovane coppia il desiderio di una famiglia numerosa.

L’annuncio quindi non fa che confermare il desiderio di vivere fino in fondo il loro amore che nel 2020 è stato coronato dall’arrivo della piccola Nina Speranza. La riservatezza sembra essere il mood del loro amore. Il matrimonio, celebrato a Città della Pieve nel 2021, è stato celebrato in gran segretezza. Su Instagram sono apparse poche foto ma una in particolare ha divertito i fan. I due, sposi novelli, sono stati ripresi mentre a bordo di un sidecar lasciavano il Comune per recarsi sul luogo dei festeggiamenti.