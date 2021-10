Il 24 ottobre del 1957 moriva Christian Dior. L’uomo che aveva rivoluzionato per sempre il concetto di moda femminile e creato una delle maison più famose al mondo, si spense all’età di cinquantadue anni, a causa di un collasso improvviso, mentre si trovava con alcuni amici al Grand Hotel & La Pace di Montecatini Terme.

Figlio di un industriale trasferitosi a Parigi, prima di poter inseguire il suo sogno nel mondo dell’arte e della moda, assecondò il desiderio dei propri genitori frequentando l’École des Sciences Politiques. Alla fine, però, lasciò gli studi, e grazie all’aiuto finanziario del padre nel 1928 riuscì ad aprire una piccola galleria d’arte che dovette però chiudere qualche tempo dopo a causa del fallimento dell’azienda paterna.

Dior non si lasciò abbattere dalla brutta esperienza e decise di trovare un lavoro per far fronte alle difficoltà economiche. Le conoscenze altolocate lo portarono presto a diventare disegnatore a Le Figaro, dove incontrò Robert Piguet, uno stilista molto famoso all’epoca. Fu proprio lui, nel 1938 a proporgli una collaborazione nel suo atelier come modellista. Piguet aveva riconosciuto il talento di Dior e decise di inserire, nella nuova collezione della sua maison, il Café Angalis, un abito realizzato proprio dall’allora aspirante stilista.

In poco tempo, Dior riuscì a guadagnarsi il riconoscimento della stampa e del mondo dell’alta moda e nel 1946 inaugurò la sua sede parigina al numero 30 di Avenue Montaigne. Il suo talento lo convinse a puntare su sé stesso, creando uno stile nuovo, fatto di abiti dalle spalle arrotondate, che sostituirono quelle imbottite, gonne lunghe a forma di corolla e la celebre guêpière, leggero bustino che aiutava a rendere il punto vita ben stretto.

Nel giro di pochissimo tempo i suoi capi divennero un must have per tutte le donne, sia in Francia che in Europa. Il suo successo, però non si fermò lì: la sua linea, detta New Look, fu lanciata anche in America nel 1947, e nel ’48 aprì la boutique Dior New York.

Nel 1952 scrisse su Woman’s Illustrated il suo Piccolo dizionario della moda per dare consigli di stile alle donne di tutto il mondo. Tra le sue prime fan ci furono Evita Peron e Gina Lollobrigida. Nel 1957 fu il primo stilista a finire sulla copertina del Time; morì, però, pochi mesi dopo questo traguardo. Christian Dior cambiò profondamente la storia della Francia e della moda per le donne, rendendo il Made in Paris, un marchio riconosciuto a livello mondiale.