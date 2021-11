Cuori, il medical drama – nonché costume drama – di RaiUno torna sulla rete ammiraglia Rai per un nuovo entusiasmante episodio martedì 16 novembre in prima serata. Ambientato nella Torino degli Anni ’70, la fiction racconta la storia di un gruppo di medici che vuole rivoluzionare la medicina, tra interventi mai tentati prima e lotte di potere, fra amori finiti e mai dimenticati e amicizie profonde. I protagonisti sono Daniele Pecci, Pilar Fogliati e Matteo Martari. Proprio quest’ultimo interpreta il cardiochirurgo Alberto Ferraris; conosciamolo meglio.

Nato a Verona il 12 dicembre del 1983, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modello, sfilando e posando per diverse e note case di moda. Prima di essere notato da un agente, a Milano, ha lavorato come cameriere e anche come panettiere. Solo dopo qualche tempo è riuscito a conquistarsi un posto nel cinema.

Il suo debutto sul grande schermo risale al 2015, quando ha preso parte al film La felicità è un sistema complesso. Poi sono arrivati piccoli ruoli in film per la tv e fiction, come Non uccidere, Un passo dal cielo, Non mentire, I bastardi di Pizzofalcone, I Medici, Bella da morire e L’alligatore.

Nel 2017 l’attore è salito alla ribalta delle cronache rosa per via della sua relazione con Miriam Leone. I due sono stati insieme qualche tempo senza però mai ufficializzare la loro storia d’amore. Matteo è molto orgoglioso del suo lavoro come attore e del suo primo ruolo come protagonista a Cuori. Ha anche raccontato, in una recente intervista, un aneddoto curioso:

“Dopo una scena tutta la troupe si è avvicinata per farmi i complimenti, chiedendomi come facessi ad essere così concentrato e la mia risposta è stata ‘mi sono ispirato a quando facevo il fornaio’, non potevo sbagliare altrimenti il pane non veniva”. Per quanto riguarda la sua vita privata, non abbiamo molte notizie: l’attore è molto geloso della sua privacy.