Clarissa Marchese e Federico Gregucci non sono certo nuovi ai reality. I due si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi e ora sono approdati a D’amore e d’accordo Vip. La trasmissione condotta da Katia Follesa è tornata su Real Time ogni mercoledì in prima serata, dopo il successo della versione “classica”, andata in onda durante l’estate. Nel programma tante le coppie pronte a mettere alla prova il loro amore in una sfida all’insegna di domande insidiose, compresa quella formata da Clarissa e Federico.

Ma conosciamoli meglio. Classe 1989, figlio dell’ex calciatore ed ex collaboratore tecnico di Mancini all’Inter e al Manchester City, Angelo Gregucci, Federico è da sempre appassionato di calcio e ha lavorato come allenatore a Miami. Clarissa, invece, è nata il 16 aprile del 1994 ed è stata vincitrice della 75esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia nel 2014. Dopo aver studiato danza per dieci anni, si è diplomata al Liceo Scientifico di Ribera, in provincia di Agrigento, città dove è cresciuta; poi ha frequentato il corso di laurea in Logopedia dell’Università degli studi di Parma.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove Clarissa ha partecipato come tronista. Dopo l’incontro nel salotto di Maria, la coppia è uscita dal programma più innamorata che mai. Appena due anni dopo l’inizio della relazione, infatti, hanno deciso di convolare a nozze e poi trasferirsi in Florida, per assecondare gli impegni lavorativi di Federico. E nel 2020, proprio a Miami è nata la loro prima figlia, Arya. L’arrivo della pandemia di Covid-19, però, ha accelerato una decisione che era già nell’aria: quella di ristabilirsi in Italia. Così, nel 2020 la famiglia ha comprato casa in Toscana, dove risiede al momento.