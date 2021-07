Uomini e donne: sul trono la prima tronista transgender

Maria De Filippi l’aveva annunciato che ci sarebbero state grandi novità nel suo storico dating show. E, naturalmente, non si è smentita. Secondo un’indiscrezione di Dagospia, infatti, sul trono di Uomini e Donne siederà per la prima volta una transgender. Il programma di Canale 5, nuovamente in onda il 13 settembre 2021, proseguirà con la formula vincente che vede unire il Trono Over a quello Classico.

Da sempre al passo coi tempi, Maria aveva già apportato qualche modifica al programma, offrendo la poltrona imbottita a Claudio Sona, il primo tronista gay nella storia del programma, seguito poi da Alex Migliorini. L’identità della tronista della prossima edizione di Uomini e Donne, invece, è ancora un mistero: si sa solo che ha completato il suo percorso di transizione passando dall’essere un uomo all’essere donna. Alcune indiscrezioni, poi, riportano che si tratterebbe di una commessa.

In un’intervista a Oggi, Maria De Filippi aveva fatto capire di volere un cambiamento dai protagonisti del programma, troppo attaccati ai social e poco alla vita vera: “Cerco un tronista che faccia l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti da quando ho capito che i social sono diventati per loro un cliché, e per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera”.

Indiscrezioni e pettegolezzi, comunque, si rincorreranno senz’altro nei prossimi giorni, almeno fino a quando non saranno rivelati ufficialmente i nomi dei tronisti della prossima stagione del programma di Canale 5. La storica conduttrice, intanto, si gode le vacanze all’Argentario come ogni anno, mentre tra una telefonata a Megan Markle e l’altra, pianifica migliorie e innovazioni ai suoi due programmi di punta: Uomini e Donne e C’è Posta per Te!