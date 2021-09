Lorenzo Riccardi e la fidanzata Claudia Dionigi sono pronti a mettere alla prova il loro amore. Ad “interrogarli” c’è Katia Follesa, nella nuova puntata di D’amore e d’accordo, in onda il 15 settembre. Nella versione Vip del game show di Real Time, la conduttrice mette sotto torchio tre coppie di personaggi famosi, per capire quanto mariti e mogli (o fidanzati e fidanzate) si conoscono davvero.

Nel nuovo episodio, tra i concorrenti vip c’è una delle coppie più amate dai fan di Uomini e Donne. Lorenzo e Claudia si sono infatti conosciuti nel famoso programma di Maria De Filippi, e da quel momento hanno continuato la loro vita insieme anche lontano dalle telecamere. Riccardi, oggi noto come influencer, ha partecipato più volte al dating show di Canale 5: ha esordito come corteggiatore di Ludovica Valli, per poi tornare nell’edizione successiva nello stesso ruolo (venendo coinvolto nello “scandalo” legato a Sara Affi Fella). Una volta salito sul trono ha fatto la sua scelta: Claudia.

Anche lei è seguitissima sui social, soprattutto dopo la partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conquistato il pubblico con il suo accento romanesco e i suoi modi schietti e sinceri. Prima della notorietà, entrambi lavoravano per le rispettive aziende di famiglia; oggi, invece, sono diventati imprenditori. Lui ha creato il suo brand di abbigliamento, Cobra (che è il suo soprannome) e gestisce due negozi; lei ha dato vita ad un marchio di gioielli, che vende online.

I due sono andati a vivere insieme subito dopo a fine del programma, e oggi sognano di costruire una famiglia insieme. Sono già circolati rumors su una presunta gravidanza, ma Claudia ha ironicamente smentito scrivendo su Instagram che la pancia sospetta era dovuta semplicemente al fatto che le piace mangiare. Sappiamo, però, che i “Cobras” hanno intenzioni serie.