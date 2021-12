I jeans, si sa, non passano mai di moda. Sono la comfort zone di ogni guardaroba che si rispetti e sono l’ideale con qualsiasi capo o abbinamento: dai tacchi alle scarpe da tennis, dai top ai maglioni, arrivando fino alle camicie. Insomma, con il giusto paio di jeans non si sbaglia mai, non importa quale sia l’occasione.

E l’ennesima dimostrazione – qualora ne avessimo davvero bisogno – ce la dà Dakota Johnson, che con un paio di jeans Inverno 2021 firmati Re/Done. Gamba svasata e vita alta, questi pantaloni sono soprannominati 70s Ultra High Rise, poiché si ispirano ai popolari pantaloni a zampa degli Anni ’70, riproponendoli in modo più moderno e contemporaneo (decisamente irresistibile!). L’effetto di questi jeans è quasi magico: delineano la silhouette, allungano la gamba slanciando la figura.

L’attrice ha poi completato il look cool e sportivo con una T-shirt stampata nei toni del carta da zucchero e un blazer oversize a quadri sartoriale che ben si sposa con la linea Anni ’70 annunciata dal jeans. La borsa scamosciata di Gucci Re(Belle) completa l’outfit con un tocco di classe in più. Anche se, a catturare l’attenzione e a rifinire il look, sono un paio di sneakers basse semplicemente stupende.

Luminose e colorate, queste scarpe sono dell’Adidas, e nascono da una collaborazione del brand il designer Wales Bonner. Il colore e i dettagli regalano alle sneakers un tocco retò che non guasta mai (e che naturalmente ben si accosta all’outfit sfoggiato da Dakota). Un look tutto da copiare e da declinare in modi differenti, abbinando al pantalone uno stivaletto o perfino un tacco e impreziosendolo con una camicetta o un top cropped che evidenzi la vita alta.