Damiano David dei Maneskin si è rasato a zero i capelli: la reazione dei fan

Damiano David ha cambiato radicalmente look. Il leader dei Maneskin si è infatti rasato completamente a zero, come rivelato da un post social pubblicato dalla band, in cui si vedono Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi con un rasoio fra le mani e le facce sconvolte.

“Si dice che Damiano sia completamente rasato la testa“, si legge a corredo dello scatto presente su Instagram, completato dall’annuncio del loro nuovo singolo, dal titolo Gossip, frutto di una collaborazione con Tom Morello, cantautore e chitarrista dei Rage Against the Machine. Dallo scatto sembra che il taglio sia stato fatto dal chitarrista Thomas, ma con ogni probabilità si tratta di un tentativo di promuovere la canzone, che uscirà il 13 gennaio 2023.

Ancora una volta la band, che ha trionfato al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni e che da allora ha ottenuto un successo dietro l’altro, fa parlare di sé a suon di provocazioni, come potrebbe essere letta la scelta estetica fatta da Damiano David, da sempre legatissimo ai suoi capelli.

Non appena la notizia si è diffusa, i fan del gruppo non potevano che dare un’opinione sull’accaduto. E non tutti sembrano avere preso bene la decisione del cantante.

“Per favore ditemi che è uno scherzo“, ha scritto un fan, mentre qualcuno ha addirittura preso l’accaduto come se fosse una cosa irreparabile, cosa ovviamente non vera, visto che a breve i capelli potranno tornare a crescere: “Non ci dimenticheremo mai dei suoi capelli“, ha scritto un altro. Non solo, c’è chi si sentirebbe “in lutto“, solo perché la chioma rendeva più sexy Damiano. Nonostante tutto, c’è chi ha anche provato a guardare al lato positivo della situazione e sembra gradire: “È bello anche senza capelli”, è stato il pensiero di un altro follower.