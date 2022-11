Maneskin, arriva la candidatura ai Grammy 2023 come miglior nuovo artista

5 febbraio 2023: segnate questa data nel calendario perché potrebbe rivelarsi una delle più importanti non solo per i Maneskin ma anche per l’industria discografica nostrana. Il celebre gruppo romano infatti è stato candidato a sorpresa dalla Recording Academy nella categoria Miglior nuovo artista in occasione della 65esima edizione dei Grammy Awards 2023. La concorrenza è alta: a contendersi il premio saranno infatti star del calibro di Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg, Anitta Omar Apollo, Domi e JD Beck.

La nomination ai Grammy, annunciata da Olivia Rodrigo, è la prima per la band romana reduce dalla mancata vittoria agli Mtv Europe Music Awards 2022 nella categoria Best Rock in cui hanno trionfato i Muse. I primi a essere sorpresi sono stati proprio i Maneskin che si sono detti increduli e felici per la notizia, arrivata nel corso del tour statunitense della band iniziato a ottobre. Nei giorni scorsi i cinque ragazzi romani avevano annunciato l’uscita del nuovo album RUSH! prevista per il 20 gennaio 2023.

Sembra passato un secolo da quando Victoria de Angelis e Thomas Raggi, compagni di scuola, decidono di fondare un gruppo. Al liceo conoscono Damiano David ma all’inizio questo tipo “troppo pop” non piace ai due che decidono di scartarlo. Dopo qualche tempo ci ripensano, lo richiamano, e reclutano un batterista sconosciuto, Ethan Torchio, grazie a un annuncio pubblicato su Facebook. Iniziano a suonare per le strade di Roma, arrivano a X Factor e mancano la vittoria. Dopo un periodo di riflessione si presentano al Festival di Sanremo e vincono con Zitti e buoni, il brano che gli permetterà di conquistare i principali palcoscenici internazionali.