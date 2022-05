Il successo dei Måneskin è ormai inarrestabile, e la band romana ha ormai conquistato il mondo intero. Tra gli innumerevoli impegni e i concerti in Europa e in America, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono sbarcati in Costa Azzurra per prendere al Festival del Cinema di Cannes. Una volta arrivati, il frontman del gruppo ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che a molti è sembrata una provocazione nei confronti dei francesi.

Nel 2021, infatti, quando i Måneskin hanno trionfato all’Eurovision Song Contest, la delegazione della Francia ha tentato di farli squalificare dalla kermesse accusando lo stesso Damiano di aver fatto uso di droghe durante la serata finale della competizione. Una volta giunto a Cannes, il cantante ha condiviso un selfie (in compagnia di Thomas) con la scritta “Mi fumo le Cannes“. Una frase che secondo molti suonava come una frecciatina nei confronti dei francesi e alle loro accuse.

Né Damiano David né gli altri componenti della band hanno confermato o smentito questa ipotesi (potrebbe infatti trattarsi di semplice ironia e di un gioco di parole); quel che è certo, invece, è che il cantante non ha dimenticato il comportamento della delegazione francese all’Eurovision. Un anno dopo il fattaccio, infatti, i Måneskin sono stati ospiti dell’edizione 2022 del Contest, tenutasi a Torino: alla fine della loro esibizione, il frontman ha urlato: “Divertitevi e non avvicinatevi al tavolo, non fatelo“.

Un chiaro riferimento all’episodio dell’anno precedente, visto che la Francia lo ha accusato di fare uso di sostanze stupefacenti proprio perché si era avvicinato con il volto ad un tavolo. Insomma, non è chiaro se la frase comparsa su Instagram in occasione del Festival del Cinema fosse una provocazione o una semplice battuta; ma dopo l’Eurovision Damiano sembra non avere in particolare simpatia i francesi.