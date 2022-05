Dopo aver mandato in delirio i fan americani al Festival Coachella i Måneskin sono tornati a casa e hanno infiammato lo storico palco dell’Arena di Verona, dove ha potuto raggiungerli anche Giorgia Soleri, poeta e fidanzata del front man della band.

Un concerto sold out da mesi, oltre 12mila persone hanno acquistato i biglietti per vedere Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio esibirsi in uno show adrenalinico. Tra loro, il 28 aprile 2022, anche l’influencer con cui il cantante del gruppo è fidanzato, e che con la folla ha cantato a squarciagola i 22 brani in scaletta.

Tanto musica, tanto rock e un messaggio da ribadire dopo il “f**k Putin” urlato sul palco in California: anche in Italia, infatti, la band ha voluto dire la sua sulla guerra portando sotto i riflettori dello show la bandiera giallo-blu dell’Ucraina.

E così, dopo i tantissimi successi made USA, i Måneskin sono tornati in Italia e Giorgia Soleri ha potuto prendere parte al concerto. La modella ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram mentre riprendeva l’esibizione dalle tribune del pubblico: nella prima ha ripreso la folla scrivendo “Questa sera è stata magica”, nella seconda ha scritto il titolo del brano, For your love, mentre nella terza ha commentato l’emozione di essere lì: “L’Arena di Verona che urla: brividi”.

E di brividi la band capitolina se ne intende, dopo tutto nell’ultimo anno ha ottenuto un successo planetario senza precedenti per un gruppo italiano. “Che facciamo, cominciamo?”, ha urlato Damiano al pubblico appena salito sul palco. Giacca rosa, top scintillante e pantaloni a righe, la voce della band ha iniziato la performance con Zitti e Buoni, la hit che gli ha incoronati vincitori al Festival di Sanremo.