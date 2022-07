I look Gucci dei Måneskin al concerto evento del Circo Massimo

Dopo aver fatto (letteralmente) il giro del mondo, i Måneskin sono finalmente tornati a casa, nella loro Roma, per esibirsi nell’attesissimo concerto evento al Circo Massimo. La band si è scatenata di fronte ad un pubblico di ben 70mila persone, sfidando anche la risalita dei contagi da Covid-19, in uno show senza precedenti. E, oltre alla loro musica e alla loro, a lasciare senza parole sono stati anche i look, perfettamente coordinati, che i quattro ragazzi romani hanno sfoggiato per l’occasione.

Rigorosamente firmati Gucci, come ormai di consueto, gli outfit indossati dai Måneskin per il grande concerto al Circo Massimo sono un concentrato di eleganza e trasgressione, diventati ormai il marchio di fabbrica di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Per un’occasione così importante i quattro artisti hanno scelto il black and white, con completi coordinati decorati da un ricamo scintillante con fantasia floreale.

Total black per il frontman, che ha optato per un completo giacca e pantaloni in raso lucido, impreziosito dai ricami floreali di strass e da un top trasparente a pois neri (che poi, come sua abitudine, ha tolto per rimanere a torso nudo). Il total white è stata, invece, la scelta del chitarrista, Thomas Raggi, che ha indossato la versione in bianco dei pantaloni sfoggiati da Damiano David abbinata ad una camicia semi-trasparente con volant sulle maniche e sul colletto. La stessa camicia è stata protagonista anche dei look di Victoria De Angelis, bassista della band, che l’ha però indossata sbottonata in modo da mettere in risalto il reggiseno nero al di sotto, e del batterista Ethan Torchio: entrambi hanno optato per il black and white, completando l’outfit con i pantaloni neri.

I Måneskin si sono quindi dimostrati, ancora una volta, maestri di stile con i loro look capaci di andare oltre ogni etichetta di genere: i loro outfit, ormai iconici, sono infatti un perfetto esempio di no gender, ma non solo. La band romana è diventata un vero e proprio punto di riferimento, anche in fatto di moda, grazie al suo look audace, fuori dagli schemi e, soprattutto, rock.