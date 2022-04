Darren Criss ha celebrato su Instagram la nascita della sua primogenita, avvenuta l’11 aprile 2022, a tre anni dalle nozze con Mia Swier. L’attore, salito alla ribalta grazie al ruolo di Blaine Anderson in Glee, e la produttrice televisiva di Fox Networks avevano iniziato a frequentarsi nel 2010, per poi sposarsi nel 2019. “Mamma e Papà hanno fatto della buona musica. Bluesy Belle Criss fuori ora“, ha scritto sul social network lui con una dolce metafora, visto che di professione è anche cantautore.

Dopo aver vinto una serie di premi, tra cui un Emmy Award, un Golden Globe e un Critic’s Choice Award per l’interpretazione di Andrew Cunanan, l’omicida dello stilista Gianni Versace, nella seconda stagione di American Crime Story, Darren può ora dedicarsi alla primogenita e godersi del tempo in famiglia. Come artista musicale ha fatto parte di diversi gruppi e ha pubblicato il suo primo album da solista, A Very Darren Crissmass, nel 2021.

La foto mostra i due neo genitori felici, seduti l’uno accanto all’altro su un letto di ospedale, mentre tengono in braccio la bambina appena nata Bluesy, avvolta in una coperta righe azzurre e rosa, con un grande fiocco in testa.

A ottobre 2021, l’orgoglioso papà aveva annunciato la gravidanza della moglie Mia tramite un video, in cui ascoltava con lei i suoni del battito cardiaco del nascituro, in uno studio di registrazione. “Facciamo musica da anni, ma questa volta abbiamo prodotto un beat. La collaborazione definitiva uscirà in Primavera”, aveva scritto sotto al post. Finalmente una bella notizia per Criss, che ha da poco vissuto un grave lutto: la morte del fratello, Charles Criss, suicidatosi a febbraio 2022.