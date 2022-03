Un dramma ha colpito l’attore e cantante Darren Criss e la sua famiglia: il fratello, Charles Criss, si è suicidato. La tragedia è avvenuta a febbraio 2022, ma l’attore ha trovato la forza di parlarne pubblicamente soltanto un mese dopo. Lo ha fatto con un post su Instagram, dove ha scritto una lunga lettera per informare tutti i suoi fan dell’accaduto.

“Mi si spezza il cuore nel dire che il mio amato fratello Charles ci ha lasciato. Ovviamente, è uno shock colossale. La sua perdita lascia una frattura insanabile nelle vite di mia madre, di suo fratello e dei suoi tre bambini piccoli, e delle loro rispettive madri”,

ha rivelato la star di Glee, che si è lasciato andare ad un lungo racconto sul suo stato d’animo e su come condividere tutto l’abbia aiutato (per quanto possibile) a superare quell’enorme dolore che si porta dietro da ormai un mese:

“Ho trascorso ciò che già mi sembra un’eternità nel tentare di farmi una ragione di ciò che è accaduto e credo sia qualcosa che continuerò a fare per il resto della mia vita. Ma nel poco tempo che ho avuto per prendere contezza di quanto avvenuto, ho buttato giù qualche parola che potrebbe rispondere ad alcune domande. E anche se scriverlo mi fa affondare nella più profonda tristezza mai provata, il fatto di pubblicarlo mi dà un po’ di pace”.

Darren Criss ha poi parlato di quanto sia difficile, per lui, parlare delle cause della morte del fratello. Ha pensato a lungo a quanto di ciò che è accaduto condividere sui social, considerando che si tratta di un argomento “estremamente sensibile e privato“. Ma l’attore ha deciso di parlare delle difficoltà che Chuck (il nomignolo con cui lo chiamava) stava attraversando a causa della sua salute mentale:

“Un vuoto nel benessere mentale di Chuck lo ha strappato alla vita, ma questo gesto non deve definire la persona che era. Tutte le cose meravigliose, positive e da cui trarre ispirazione della sua vita devono far passare in secondo piano il modo in cui è finita. Chuck Criss era una persona vibrante, speciale, mondana, divertente, perspicace, intelligente, celebrata e adorata”.

Sono moltissimi i personaggi famosi che hanno voluto esprimere la propria vicinanza a Darren Criss, in un momento così doloroso per lui e per tutta la sua famiglia. Primi tra tutti i colleghi di Glee (lo show che ha reso famoso Criss), tra cui Lea Michele, alla quale lo lega una profonda amicizia.