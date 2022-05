David speciale a Antonio Capuano: "Lo dedico alla mia ragazza che non c'è più"

Il regista, 82 anni e una vita spesa per il cinema, ha ricevuto il premio speciale alla carriera, durante al 67esima edizione dei David di Donatello, direttamente dalle mani di Paolo Sorrentino, suo amico e collega. "Ringrazio tutti, non capisco perché applaudiate, non me lo merito", ha detto poco prima di dedicare la statuetta alla moglie scomparsa.