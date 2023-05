Elodie ha vinto il David di Donatello 2023 come Miglior canzone originale con il brano Proiettili, colonna sonora del film Ti mangio il cuore, in cui debutta nei panni di attrice. La grande umiltà con cui la cantante, incredula, è salita sul palco di Cinecittà Lumina per ritirare il premio, ha commosso tutti gli spettatori e il pubblico da casa.

“Sono veramente molto emozionata”, ha esordito l’artista nella serata di ieri, 10 maggio 2023, mentre veniva accolta sul palco da Carlo Conti in compagnia di Joan Thiele, la cantante e produttrice discografica che duetta con lei tra le strofe di Proiettili.

Non me l’aspettavo perché io non vinco mai nulla. Comunque, non è questo l’importante. L’importante è avere l’opportunità di fare cose belle, di incontrare persone generose.

Il brano vincitore del David di Donatello di quest’anno, è stato utilizzato nella pellicola di Pippo Mezzapesa come colonna sonora e ha riscosso grande successo. Il film è uscito al cinema nel settembre del 2022 e, oggi, è disponibile su Prime Video.

La trama si concentra sulle vicende che animano la città di Foggia e descrivono la realtà che circonda la criminalità organizzata. La protagonista, Marilena Camporeale, viene interpretata dalla stessa Elodie che, per la prima volta, fa il suo ingresso nel mondo del cinema.

L’artista 33enne ha realizzato Proiettili in collaborazione con Joan Thiele, Elisa Toffoli ed Emanuele Triglia. Il talento dimostrato sul set e dietro le quinte della produzione di Mezzapesa, le hanno garantito due importanti vittorie. Nel settembre del 2022, infatti, aveva già conquistato il premio speciale WiCa come attrice protagonista e, ieri sera, si è aggiudicata un ulteriore riconoscimento in ambito musicale.

In occasione della premiazione, Elodie ha sfoggiato un lungo abito in tulle della Maison Valentino, conquistando il red carpet dei David di Donatello e il cuore di numerosi fan e spettatori. L’attrice in erba, recentemente, ha lavorato anche a un altro progetto cinematografico, la docu–serie autobiografica Sento ancora la vertigine, in cui racconta alcuni aspetti inediti della sua vita, della carriera musicale e l’incisione di Due, il singolo con cui ha partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.