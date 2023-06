Sabrina Salerno, nei prossimi giorni, vestirà i panni di giudice nel nuovo programma di Alba Parietti, Non sono una signora, in onda giovedì 29 giugno 2023 su Rai 2. In occasione del debutto televisivo della trasmissione, la showgirl genovese, si è raccontata a I Lunatici di Rai Radio 2, rivelando alcuni dettagli della sua carriera lavorativa e sul modo in cui affronta lo scorrere (inesorabile) del tempo.

“Faccio a pugni con il tempo che passa”, ha spiegato l’attrice nel corso dell’intervista radiofonica con Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, confidando alcune riflessioni personali: “In realtà, il tempo che passa fa notare determinati passaggi della vita, ti porta a fare alcuni resoconti e a pensare che, forse, la cosa migliore è quella di vivere alla giornata”.

Sabrina Salerno ha proseguito il discorso soffermandosi sulla morte, una delle sue paure più grandi: “Sono terrorizzata all’idea di morire, la morte mi spaventa. Mi dispiacerebbe lasciare questo mondo”, ha spiegato la cantante di Boys (Summertime Love):

Il problema è che non credo in un’altra cosa. Vorrei andare in un’altra dimensione, vorrei che la mia anima proseguisse il viaggio. Ma mi chiedo: e se non ci fosse niente? Questa idea di niente mi spaventa da morire.

Vi raccomandiamo... Sabrina Salerno e la ricetta segreta per far durare un rapporto di coppia

Nel resto dell’intervista, la showgirl si è concentrata su alcuni episodi passati della lunga carriera professionale, raccontando della scalata verso il successo iniziata dopo l’uscita di numerosi brani che l’hanno portata in cima alle principali classifiche internazionali: “Non ho mai rischiato di perdere la testa, sono molto razionale”.