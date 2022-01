Deva Cassel incanta con un abito viola di Dolce & Gabbana

Riservata e piuttosto gelosa della sua privacy, Deva Cassel non condivide sui social molto della sua vita privata, ma preferisce mostrare ai suoi follower scatti e momenti della sua vita lavorativa. La diciassettenne, infatti, sembra essere già lanciata verso una promettente carriera come modella, avendo già partecipato a diversi shooting e cominciato a calcare le prime passerelle.

Del resto, la giovane – che assomiglia sempre di più alla mamma Monica Bellucci – sembra avere le idee molto chiare sul suo futuro, che vorrebbe dedicare al mondo dello spettacolo e della moda. E proprio l’ultimo scatto condiviso sui social mette in mostra le sue doti come indossatrice. Deva Cassel, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto in cui indossa un meraviglioso abito di Dolce & Gabbana – maison di cui è testimonial da anni – nei toni del viola.

“Lay low”, ha scritto a corredo del post la diciassettenne. La foto, naturalmente, ha conquistato i suoi follower, ottenendo oltre ottantamila like e numerosi commenti di utenti entusiasti che ravvisano la straordinaria somiglianza di Deva con la mamma Monica Bellucci. Del resto, l’abito in foto esalta molto la bellezza della ragazza. Si tratta di un vestito in satin molto aderente e con scollo a cuore. Il corpetto mette in risalto il seno mentre la stoffa lunga fino ai piedi abbraccia tutto il corpo, mettendone in evidenza le forme.

Il trucco sfoggiato da Deva non è molto marcato, ma dona sicuramente intensità allo sguardo. I capelli – che la giovane ha recentemente deciso di arricciare – sono lasciati sciolti, a cascata, sollevati dalle braccia, sembrano ancora più lucidi e luminosi, grazie alla nuance del vestito.