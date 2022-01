Il frutto dell’unione fra Monica Bellucci e Vincent Cassel non poteva che dare vita a una bellezza al di fuori dell’ordinario. Deva Cassel, figlia dei due attori, ha ereditato appieno il fascino dei genitori ma anche la loro classe. Qualità che l’hanno portata a diventare modella a soli 17 anni, rappresentando nomi del calibro di Dolce & Gabbana e Christian Dior.

È proprio sul suo profilo Instagram che è affiorato un capo indispensabile in tutti i guardaroba invernali: il dolcevita. Re delle stagioni fredde, questo indumento può essere considerato un evergreen, da utilizzare nelle occasioni più disparate.

Disponibile anche in tessuti leggeri come il cotone, può essere indossato anche quando le temperature cominciano a diventare miti. In lana o stoffe termiche, invece, è perfetto per i mesi più rigidi. In commercio ne esistono di infinite colorazioni adatte sia al giorno che alla sera. È un capo senza dubbio versatile, adatto a circostanze sportive ma anche in contesti più formali, magari al di sotto di un blazer.

Cassel ha pubblicato uno scatto con indosso il lupetto a mezzo collo con lavorazione a coste, scegliendo la nuance più minimal ed elegante di tutte: il nero. Semplicità è la parola d’ordine. A completare il look c’è soltanto un leggero velo di trucco e un paio di orecchini a cerchio. Anche l’hairstyle è caratterizzato da una piega naturale che scende liscia sulle spalle.

L’immagine è stata immortalata in un ristorante “da qualcuno di speciale”, come svelato dalla didascalia della foto postata della modella. Le luci calde e soffuse suggeriscono l’atmosfera e il dolcevita aderente è la ciliegina sulla torta.