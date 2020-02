Deva Cassel: le immagini della figlia di Monica Bellucci per Dolce & Gabbana

Deva Cassel risplende nelle prime foto ufficiali della nuova campagna Dolce & Gabbana, che vede la figlia di Monica Bellucci come protagonista. Dopo mesi di attesa ecco alcuni dei primi scatti che accompagneranno il lancio del profumo Dolce Shine in primavera.

Deva Cassel ha solo 15 anni, ha appena aperto il suo profilo Instagram ufficiale, ma è già la più ricercata dai brand internazionali. Dolce & Gabbana, che hanno già mamma Monica Bellucci come testimonial per la linea Beuty, sono riusciti ad accaparrarsi il suo debutto.

Quasi un anno fa Deva Cassel era stata paparazzata a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, sul set della campagna pubblicitaria del brand italiano. Nelle ultime ore sono finalmente stati diffusi sul web i primi scatti di Deva per D&G, anche se il vero e proprio debutto è previsto per metà febbraio.

Infatti nelle prossime settimane arriverà lo spot ufficiale di Dolce Shine, la fragranza che avrà come testimonial la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Con due genitori come loro il debutto non era una cosa scontata, non a questa età. La ex coppia infatti ha sempre scelto la massima privacy per le figlie Deva e Léonie.

La maggiore delle due figlie appare radiosa in un abito di pizzo bianco, disegnato dalla maison, tra le campagne e i paesaggi della costiera amalfitana. Seppure la somiglianza con Monica sia innegabile, Deva Cassel ha un qualcosa di molto personale, una bellezza tutta sua, che ti conquista fin dal primo scatto.

Pare che il bouquet olfattivo sia molto fresco e giovanile, e potrebbe rimandare ai limoni della Costiera. Maggiori dettagli saranno rivelati nelle prossime settimane.

Se Deva appare eterea e romantica negli scatti promozionali, sul suo profilo Instagram la vediamo come una normale ragazza della sua età, tra maxi felpe, selfie allo specchio e jeans.