Il 2020 sarà a detta di molti il suo anno, così Deva Cassel lancia il suo profilo Instagram ufficiale, già seguitissimo. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel sarà la testimonial della nuova fragranza primaverile Dolce & Gabbana.

“A grande richiesta ecco il mio unico vero profilo Instagram pubblico“. Così Deva Cassel, con un post e qualche storia, lancia il suo account sulla piattaforma social. La giovanissima modella, 15 anni, risponde alle tante richieste dei fan di scoprire qualcosa in più su di lei. Non solo, da mesi i giornali di tutta Europa erano alla ricerca del suo verp profilo Instagram. Deva ha anche un’altra pagina precedente a questa, rigorosamente personale e privata.

La Cassel gioca allo specchio, come fa qualsiasi ragazza della sua età, tra filtri e smorfie. Quello che per ora sembra il diario di una ragazza come tante, a breve diventerà un vero e proprio portfolio di moda. Deva Cassel sarà la nuova testimonial di una fragranza firmata Dolce & Gabbana che verrà lanciata nei prossimi mesi. Tutto ancora top secret, a parte qualche scatto dal set dello spot, girato la scorsa estate tra Ravello e Positano.

Sua madre Monica Bellucci è invece la nuova ambasciatrice della linea beauty del brand. Da pochi giorni è stato pubblicato il suo spot per il nuovo rossetto The Only One Lipstick. Un affare di famiglia si direbbe, ma non solo.

Deva consiglia su Instagram anche di seguire un nuovo brand parigino, creato da alcuni suoi amici, s-Mous Records, autori della sua nuova cover dello smartphone. Sarà lei la nuova influencer del 2020?