Vincent Cassel è un noto e apprezzato attore francese, del quale DireDonna oggi vi racconta qualcosa in più a proposito di moglie, età, figli e profilo Instagram.

Conosciuto nel mondo del gossip per il suo matrimonio con Monica Bellucci, terminato nel 2013, Vincent Cassel è figlio d’arte. Suo padre è un altro popolare attore francese, Jean-Pierre Cassel, e sua madre la giornalista Sabine Cassel-Lanfranchi. Nella sua carriera a lavorato con alcuni dei più grandi registi contemporanei.

Diplomato all’Actor’s Institute di New York, fa i suoi primi passi nel cinema all’inizio degli anni ’90. Il primo ruolo importante arriva nel 1991 con Les Clès du paradis, e il successo di critica e pubblico nel 1995 con L’odio. Tra i suoi film più noti ricordiamo Dobermann (1997), Giovanna D’Arco (1999) di Luc Besson, Il patto dei lupi (2001), Sulle mie labbra (2001), Irréversible (2002). Arrivano poi anche ruoli internazionali in Derailed – Attrazione letale con Clive Owen e Jennifer Aniston (2005), Il cigno nero (2011) al fianco di Natalie Portman, e nel 2015 Il racconto dei racconti di Matteo Garrone. Molti i ruoli d’azione ed energici, e quattro i film al fianco dell’ex moglie Monica Bellucci.

Oggi vi sveliamo curiosità sulle sue mogli, i suoi figli, il suo profilo social su Instagram e la sua età.

Le due mogli di Vincent Cassel

Vincent Cassel è stato sposato due volte, con Monica Bellucci prima, con giovanissima modella Tina Kunakey oggi. Vincent e Monica si sono conosciuti nel 1996 sul set del film L’appartamento. La coppia si sposa nel 1999, diventando la più popolare del cinema europeo. Spesso sul set insieme, vivono una vita serena e molto privata fino al 2013, anno del loro divorzio.

Nel 2018 Vincent Cassel sposa la 21enne Tina Kunakey, al momento incinta del loro primo figlio. La modella ha 31 anni meno dell’attore, e si sono conosciuti quando lei aveva solo 18 anni, e lui 49.

Età e genitori famosi

Vincent Cassel ha 52 anni, è nato il 23 novembre 1966 a Parigi, in Francia. All’anagrafe il suo vero nome è Vincent Crochon, ma usa il cognome d’arte di suo padre, l’attore e ballerino Jean-Pierre Cassel, scomparso nel 2007. Sua madre, Sabine Cassel-Lanfranchi, è una nota giornalista gastronomica francese. Ha un fratello minore, il produttore discografico e rapper Mathieu Cassel, e una sorellastra minore, l’attrice e cantante Cécile Cassel.

I figli

Vincent Cassel ha 2 figlie, Deva, nata il 12 settembre 2004, e Léonie, nata il 20 maggio 2010. Entrambe figlie di Monica Bellucci, sono nate a Roma ma cresciute in Francia. Deva Cassel sarà il nuovo volto dello spot di una fragranza di Dolce & Gabbana, girato a Ravello, in Campania. Vincent diventerà papà tra pochi giorni per la terza volta: sua moglie Tina Kunakey aspetta il loro primo figlio insieme.

Il profilo Instagram

L’attore ha un profilo Instagram molto attivo. Infatti Vincent Cassel ha oltre un milione di followers, e posta spesso foto dei set dei film, dei suoi viaggi, servizi fotografici, ma anche foto personali con la moglie Tina Kunakey. Il profilo instagram è @vincentcassel.