Deva Cassel conquista con un paio di pantaloni (super chic) effetto pelle

Che i pantaloni di pelle (o effetto pelle) siano un capo che non può mancare nel nostro guardaroba è risaputo. Versatili e comodi sono l’ideale sia per una serata importante che per una passeggiata in centro con le amiche. Il segreto è quello di variare gli abbinamenti. Proprio come fa Deva Cassel, che con una foto pubblicata tra le story del suo profilo Instagram è riuscita senza dubbio a conquistarci. Ad attirare l’attenzione sono un paio di pantaloni di pelle, semplicemente divini.

Seguitissima sui social e punto di riferimento – quando si parla di outfit – per la z generation, Deva Cassel condivide spesso la sua passione per la moda sui social. I suoi scatti mostrano ai fan momenti di vita lavorativa (il suo successo in passerella è sempre più evidente) e qualche raro momento di vita privata, magari abbracciata a mamma Monica Bellucci a cui assomiglia sempre di più.

Nello scatto in questione Deva Cassel indossa un maglione rosso girocollo con un motivo nero che richiama il colore dei pantaloni. Molto avvolgenti e sensuali mettono in risalto le gambe senza però rinunciare al comfort offerto dal modello (effetto leggings garantito). La giovanissima modella l’ha abbinato ad un maglione invernale, ma questo tipo è perfetto anche con capi meno sportivi.

Proprio questo, infatti, è il segreto di questi pantaloni: la versatilità. Sono l’ideale con una camicia o un top così come con un pullover oversize. Li si può abbinare ad un paio di UGG, così come a delle décolleté con tacco vertiginoso. Insomma, si può davvero giocare molto tra accessori ed accostamenti e, proprio per questa ragione, dovremmo averne tutti un paio nelle nostre cabine armadio. Proprio come ci insegna Deva Cassel.