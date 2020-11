Sai come accelerare il metabolismo per perdere peso? Consigli e strategie

Praticare attività fisica e seguire un’alimentazione equilibrata sono elementi fondamentali per la salute e il benessere del corpo. Molte volte, però, questi fondamentali accorgimenti non bastano per preservare il proprio peso forma e perdere qualche chilo di troppo. La soluzione, quindi, potrebbe essere un’altra, come accelerare il metabolismo.

Nonostante si faccia di tutto per bruciare i grassi in eccesso e per mantenere il peso a livelli (per noi) accettabili, infatti, può accadere che a un certo punto tutti i sacrifici sembrino svanire. Come se qualcosa impedisca di ottenere i risultati sperati, bloccando il lavoro fatto fino a quel punto con la dieta e lo sport.

Ma cosa c’entra in tutto questo il metabolismo? E perché, a prescindere dagli sforzi fatti, la velocità con cui lavora può influire sulla perdita di peso?

Cos’è il metabolismo?

Per prima cosa è importante capire cos’è il metabolismo. Con questo termine si intende l’insieme dei processi biochimici ed energetici che si svolgono nell’organismo. Scopo di queste reazioni è quello di estrapolare ed elaborare energia dagli alimenti che si ingeriscono per poi indirizzarla un modo mirato per soddisfare le richieste energetiche e strutturali delle cellule.

L’attività metabolica, infatti, è legata a due fattori fondamentali: la quantità di cibo assunta e i bisogni primari che devono essere soddisfatti nell’arco della giornata per vivere in salute.

In poche parole è il processo di trasformazione e cambiamento che permette di rendere fruibile all’organismo l’energia di cui necessità per svolgere le sue comune funzioni vitali.

Si divide in tre processi diversi:

catabolismo;

anabolismo;

metabolismo energetico.

Catabolismo

Anche detto metabolismo distruttivo, ovvero la riduzione delle molecole complesse in molecole più semplici. Avviene ogni volta che si assume del cibo ed è il processo mediante il quale si produce energia. È qui che vengono rese disponibili al corpo sostanze come le vitamine, i sali minerali, le proteine e i carboidrati.

Anabolismo

In questa fase avviene l’unione delle molecole semplici volte alla sintesi di componenti strutturali e funzionali delle cellule, come per esempio la sintesi delle proteine. Questo tipo di processi producono un consumo di energia.

Metabolismo energetico

Le reazioni cataboliche e anaboliche, insieme, vanno a formare il metabolismo energetico.

Ma cosa c’entra, quindi, il metabolismo con la possibilità e/o facilità a perdere peso? E perché accelerare il metabolismo è così importante?

Come accelerare il metabolismo e perdere peso

Semplice. La possibilità di dimagrire dipende proprio da questo processo, ovvero dalla velocità con cui il corpo brucia le calorie assunte con gli alimenti per soddisfare i suoi bisogni vitali. E questo è diverso da persona a persona.

Il dispendio energetico giornaliero, infatti, dipende essenzialmente da tre fattori: il metabolismo basale (ovvero il minimo consumo energetico per mantenere attive le funzioni vitali), l’attività fisica e la termogenesi indotta dalla dieta (l’energia che l’organismo consuma ogni volta che si assumono degli alimenti).

Proprio per questa ragione una dieta non potrà mai dare gli stessi risultati su soggetti diversi tra loro, perché il metabolismo cambia con l’età, il sesso, la situazione fisica e di salute, lo stile di vita, ecc.

Nel momento in cui le calorie assunte superano il fabbisogno giornaliero (la somma tra il metabolismo basale e le energie realmente consumate) si tende ad acquistare peso.

E questo non dipende dal metabolismo più o meno lento (a cui spesso viene data la colpa), ma dalle scelte alimentari errate fatte quotidianamente che lo portano a rallentare. Una conseguenza, quindi, e non la causa.

Un organismo stressato dalla cattiva o eccessiva alimentazione o dall’assenza di attività fisica, infatti, rallenta il proprio consumo di energia, portando a:

aumentare facilmente di peso;

aumentare la sudorazione e la sensazione di freddo;

provare uno stato di stanchezza maggiore;

avere la pressione bassa;

soffrire di intestino pigro e/o gonfiore addominale;

avere la pelle secca.

Ecco perché, per ottenere una situazione di equilibrio, è importante ripristinare il giusto ritmo, accelerando le funzioni metaboliche e il consumo energetico. Vediamo, quindi, perché è utile e come accelerare il metabolismo del proprio corpo.

Perché è utile accelerare il metabolismo

Un metabolismo che funziona bene porta con sé notevoli benefici, dalla perdita di peso all’aumento dell’energia, dal miglioramento del proprio aspetto fisico (la pelle acquisisce un tono e una luminosità maggiore) a quello del benessere generale.

Oltre al fatto di poter mangiare di più senza rischiare di accumulare chili di troppo per un solo spuntino fuori dall’ordinario.

Ma come accelerare il metabolismo? Quali sono i passaggi utili a questo scopo? Per farlo è necessario intervenire su tre fronti diversi:

ridurre le calorie assunte tramite con l’alimentazione, considerando il proprio fabbisogno giornaliero;

assunte tramite con l’alimentazione, considerando il proprio fabbisogno giornaliero; praticare attività fisica per incrementare il proprio dispendio energetico;

per incrementare il proprio dispendio energetico; aumentare la massa magra (a scapito di quella grassa).

Come visto, quindi, anche quando si parla di metabolismo è importante soffermarsi sulle proprie scelte di vita. Sulla frequenza e il tempo che si dedica allo sport e sugli alimenti che si decide di mangiare. Sia in termini di quantità che di qualità e tipologia.

Se è vero, infatti, che l’esercizio fisico rappresenta un tassello importantissimo e imprescindibile per stimolare le attività metaboliche, è vero anche che esistono cibi che accelerano il metabolismo e che possono aiutare a ripristinare il corretto equilibrio interno.

Una vera e propria dieta per riattivare le funzioni metaboliche dell’organismo.

Come accelerare il metabolismo con il cibo

Tra gli alimenti che ingeriamo, infatti, alcuni possono influire in modo positivo o negativo sulla velocità e l’efficienza di questi processi. Eccone alcuni da privilegiare per accelerare il metabolismo.

Zuppe e minestre

L’assunzione di cibi liquidi e cibi solidi combinati tra loro è in grado di aumentare il senso di sazietà. Questo fa sì che vengano ingerite minori quantità di cibo, andando così a bruciare le calorie già accumulate nel tempo. Ovviamente seguendo gli abbinamenti di un medico nutrizionista specializzato.

Spezie

Il pepe di Cayenna, il peperoncino o il pepe nero aiutano a bruciare calorie oltre a svolgere un potente effetto stimolante dei processi metabolici e circolatori.

Broccoli

Aiutano a depurare l’organismo ed eliminare le tossine accumulate, oltre a fornire grandi quantità di vitamine A, K, e C.

Tè verde

Il tè verde interviene sul metabolismo, rendendolo più efficiente. In più influisce positivamente sul benessere generale del corpo anche grazie al suo elevato contenuto di antiossidanti, importanti sia per i tessuti che per gli organi.

Mele e pere

Questi frutti dalle molteplici proprietà, se consumati quotidianamente, sono in grado di risvegliare il metabolismo, favorendo la perdita di peso.

Alimenti ricchi di calcio

In particolare i semi di sesamo o lino, la quinoa, le verdure a foglia verde, le mandorle e il latte intero, sono tutti alimenti che influiscono sul dimagrimento, favorendolo.

Omega 3

Assumere alimenti ricchi di omega 3 come semi di lino, semi di zucca, semi di girasole, noci e anacardi, aiuta a ripristinare il corretto ritmo metabolico poiché in grado di ridurre la produzione della leptina, un ormone che rallenta il metabolismo stesso.

Attenzione, però, non esistono solo cibi pro metabolismo. Per fare un lavoro completo è importante anche ridurre il consumo di quegli alimenti che tendono a rallentarlo, come i carboidrati raffinati, lo zucchero, i cibi grassi, il caffè, la carne rossa o i salumi.

Vediamo, allora, degli esempi su cosa mangiare e come, per accelerare il metabolismo e vivere in salute ogni giorno.

Dieta per accelerare il metabolismo: esempio settimanale

Cosa importante da tenere a mente è quella di assumere 5 pasti al giorno (i tre principali più due spuntini) senza saltare mai colazioni e merende. Ecco, quindi, cosa mangiare.

Lunedì

Colazione: latte vegetale, due fette biscottate con la marmellata, frutta secca.

Merenda: uvetta.

Pranzo: verdure grigliate con petto di pollo in padella e riso.

Merenda: frutta.

Cena: zuppa ceci, patate e broccoli.

Martedì

Colazione: una spremuta di pompelmo o di arancia, una fetta di pane integrale con la marmellata.

Merenda: mandorle.

Pranzo: pasta integrale con verdure miste di stagione.

Merenda: mela.

Cena: petto di tacchino con verdure.

Mercoledì

Colazione: tè verde con una fetta di pane integrale con la marmellata.

Merenda: frullato di frutti rossi o verdure a foglia verde.

Pranzo: riso integrale o riso nero con merluzzo al forno e insalata.

Merenda: pera.

Cena: zuppa di verdure.

Giovedì

Colazione: frutta fresca e un bicchiere di latte scremato con fiocchi di avena.

Merenda: frutta secca.

Pranzo: quinoa con verdure.

Merenda: te verde e una mela.

Cena: frittata con verdure saltate e insalata.

Venerdì

Colazione: latte vegetale, due fette biscottate con la marmellata, frutta secca.

Merenda: pera.

Pranzo: branzino ai ferri con verdure bollite e pane integrale.

Merenda: frullato di frutta.

Cena: minestra di riso e verdura.

Sabato

Colazione: spremuta di arancia con pane integrale e marmellata.

Merenda: frutta secca.

Pranzo: pasta integrale con broccoli e insalata mista con semi di zucca.

Merenda: mela.

Cena: petto di pollo con verdure miste e pane integrale.

Domenica

Colazione: frutta fresca con fiocchi di avena e late vegetale.

Merenda: spremuta di arancia.

Pranzo: risotto integrale con zafferano e zucchine.

Merenda: pera.

Cena: vellutata di ceci e porri, verdura mista e pane integrale.

Tante alternative facili da preparare, gustose e in grado di aumentare l’efficienza del proprio metabolismo, con tutti i benefici che ne conseguono. Ovviamente sempre tenendo in considerazione le linee guida di uno specialista.

Come accelerare il metabolismo: buone abitudini e consigli

Come nel caso della dieta metabolica o del super metabolismo, variare unicamente la propria alimentazione senza cambiare il proprio stile di vita non basta.

Un elemento importantissimo per il corretto funzionamento delle attività metaboliche, infatti, è rappresentato dall’attività fisica.

Tra le discipline più gettonate ed efficaci per aumentare il consumo di calorie e accelerare il metabolismo ci sono sicuramente la corsa, lo spinning, la cyclette e più in generale tutte quelle attività che prevedono un buon lavoro aerobico.

Ma non solo. Anche discipline come il pilates o lo yoga sono perfette per risvegliare un metabolismo rallentato e, di conseguenza favorire il dimagrimento del corpo e la tonificazione muscolare.

Un corretto stile di vita, però, non può tralasciare un tassello fondamentale per il benessere generale di corpo e mente: il riposo.

Dormire almeno 7/8 ore a notte non solo garantisce di essere più attivi ed energici il giorno dopo, ma ha anche un effetto positivo sull’umore e sulla velocità nel consumo delle calorie.

Dormire poco, al contrario, aumenta i livelli di zucchero nel sangue, fattore che rallenta il metabolismo oltre a procurare una spiacevole sensazione di stanchezza e fame costante.

Insomma, l’efficienza e la velocità del nostro metabolismo non sono la causa del nostro benessere. Sono le scelte di vita (alimentari e non) a determinarne il buon funzionamento e, di conseguenza, la salute generale del corpo.

Un circolo che più diventare virtuoso solo prendendo coscienza di ciò che si mangia e di come si vive. Agendo in prima persona per la propria salute, dentro e fuori.