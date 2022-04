Dieta del gelato, ecco come perdere peso in breve tempo e con gusto

Quanto sarebbe bello potersi rimettere in forma e perdere qualche chilo che si considera di troppo mangiando uno degli alimenti più gustosi, freschi e soddisfacenti in assoluto come il gelato? In effetti si può, basta seguire la dieta del gelato, appunto.

Si tratta di un regime alimentare breve, ottimo da seguire durante le tipiche giornate di caldo estivo, che permette di perdere peso sostituendo il pasto principale della propria giornata con del gelato. Questa dieta garantirebbe un dimagrimento di circa due o tre chili in una sola settimana e il ritrovamento della forma desidera in breve tempo, godendo di tutto il gusto e freschezza dell’alimento estivo per eccellenza.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta come si esegue la dieta del gelato e con quali benefici e controindicazioni.

Dieta del gelato: come funziona?

Come detto, il principio alla base della dieta del gelato è quello di sostituire un pasto della giornata, generalmente quello principale, con del gelato, ovviamente prediligendo quello artigianale a quello confezionato e meglio se alla frutta.

A seconda del gusto per cui si opta, infatti, il gelato contiene diverse quantità di calorie. Per esempio:

il gelato al cioccolato o al cocco ha circa 240 calorie per 100 grammi;

il gelato al fior di latte o al pistacchio tra le 200 e le 218 calorie per 100 grammi;

quello alla nocciola e alla vaniglia si aggira intorno alle 180 calorie per 100 grammi;

mentre quello al limone e alla fragola ne ha circa 120/130 per 100 grammi.

Ciò che si deve fare, quindi, è scegliere il gelato e gusto che si preferisce e sostituirlo con il pasto – non aggiungendolo alla fine, sia chiaro – ma proprio optare per un gelato al posto del classico piatto di pasta o riso.

Prevedendo anche alimenti sani e poco calorici per il resto dei pasti, sia per la colazione che per la cena, optando quindi per cereali integrali, frutta e verdura di stagione, alimenti freschi e proteine magre. Il tutto per un massimo di una settimana di dieta e sempre seguendo le indicazioni e il consiglio di un medico esperto, per garantirsi benefici concreti e una perdita di peso reale e visibile.

I benefici del gelato per la dieta

Secondo l’ideatore di questa dieta estiva, il nutrizionista e Presidente della Società Italiana di Alimentazione Pietro Migliaccio, infatti, il gelato porta con sé notevoli benefici, poiché si tratta di un alimento pieno di principi nutritivi essenziali tra cui vitamine, proteine, glucidi, sali minerali e anche carboidrati, se si aggiungono il cono o la cialda.

Il gelato rappresenta quindi un pasto completo e un alimento che aiuta anche il benessere psicologico. L’importante è consumarlo in modo corretto, sostituendolo a un pasto (circa 200 grammi a pranzo per un totale di 350-400 calorie) e uno come spuntino a metà mattina o metà pomeriggio, per un totale di 100-150 calorie.

Il risultato? Si permetterebbe al corpo di perdere fino a tre chili in pochi giorni, ma anche di:

alleggerirsi dalle scorie e accumuli di liquidi e grasso;

sgonfiare la pancia;

idratarsi;

depurarsi;

non rinunciare al gusto;

migliorare l’umore.

E in generale aiutando l’organismo a ritrovare il suo naturale benessere sia dentro che fuori.

Dieta del gelato: un menu d’esempio

Il tutto consumando il gelato che si preferisce o anche provando a farlo da soli, optando per delle ricette di gelato sempre nuove e a base di alimenti freschi e di stagione, seguendo un menù ad hoc, ipocalorico (non si va oltre alle 1100/1200 kcal totali) e pieno di nutrienti e alimenti sani, in pieno stile mediterraneo. Eccone un esempio.

Lunedì

Colazione: yogurt o latte (anche vegetale), muesli di cereali integrali e frutta.

Pranzo: gelato alla frutta.

Spuntino: frutta e yogurt o gallette.

Cena: zuppa di verdura di stagione con crostini di pane integrale.

Martedì

Colazione: spremuta di agrumi con pane integrale e marmellata senza zucchero.

Pranzo: gelato alla ricotta o al fiordilatte con frutta fresca.

Spuntino: gelato al limone e fragola.

Cena: orata al forno con patate.

Mercoledì

Colazione: toast con pane integrale con ricotta

Pranzo: gelato alla frutta e alla crema con una cialda.

Spuntino: yogurt con frutti rossi.

Cena: fesa di tacchino con verdure e un panino integrale.

Giovedì

Colazione: yogurt o latte (anche vegetale), muesli di cereali integrali e frutta.

Pranzo: gelato alle vaniglia o alla crema con frutta.

Spuntino: gelato alla frutta.

Cena: uova sode con verdure di stagione e insalata, pane.

Venerdì

Colazione: tè verde o infuso con pane integrale o fette biscottate integrali.

Pranzo: gelato allo yogurt con frutta fresca.

Spuntino: gelato alla frutta o centrifugato di frutta.

Cena: risotto allo zafferano con zucchine e insalata mista.

Sabato

Colazione: toast con pane integrale e formaggio.

Pranzo: gelato alla frutta mista.

Spuntino: yogurt con frutta secca e frutti rossi.

Cena: pasta e legumi con verdure.

Domenica

Colazione: yogurt o latte (anche vegetale), muesli di cereali integrali e frutta.

Pranzo: gelato alla crema o vaniglia con cioccolato e frutta.

Spuntino: gelato al limone e fragola.

Cena: insalata di farro o orzo con pollo e verdure di stagione.

Il tutto per non più di una settimana consecutiva, potendo ripetere poi la dieta del gelato anche in momenti alterni e utilizzandola , quindi, nel corso dei mesi estivi come menù a spot.

Le controindicazioni alla dieta del gelato

Se ben strutturata, seguendo le indicazioni date e in accordo con il medico, la dieta del gelato non presenta particolari controindicazioni poiché, come detto, è ricca di principi nutritivi e alimenti sani. Ovviamente se non la si prolunga più di quanto consentito.

Unico accorgimento (e anche per questo il consulto medico è fondamentale) è per chi soffre di diabete o per chi è in uno stato di obesità, per cui la dieta del gelato non è indicata e per cui è importante avere delle indicazioni guida alimentari specifiche.

In linea generale, quindi, per chi voglia perdere qualche chilo in breve tempo in modo semplice, senza troppe rinunce e con gusto, la dieta del gelato rappresenta un valido aiuto, sempre in abbinamento a uno stile di vita equilibrato, al consumo abbondante di acqua e a una sana e costante attività fisica: garanzia di benessere e salute per mente e corpo.