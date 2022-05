Dieta estiva, ecco come depurare il corpo e perdere peso in vista dell'estate

Autunno, inverno, primavera, estate: a ogni stagione la sua dieta. E proprio perché i mesi più caldi dell’anno si avvicinano, è arrivato il momento di conoscere tutti i benefici e le caratteristiche di una dieta pensata appositamente per le alte temperature, la dieta estiva appunto.

La dieta estiva è un regime alimentare utile a sgonfiare il corpo, mantenerlo sempre ben idratato e che permette di perdere peso senza stress e in modo sano anche durante i mesi caldi; ovviamente, se lo si fa nel modo corretto.

Ma cos’è esattamente la dieta estiva? Quali sono gli alimenti migliori da consumare durante la stagione calda e quali benefici comporta questo regime alimentare ad hoc per arrivare all’estate in forma e per garantire il massimo benessere al nostro corpo? Proviamo a scoprirlo insieme.

Dieta estiva: cosa mangiare in estate per dimagrire?

Quando si pensa all’estate la prima cosa che viene in mente è senza dubbio il caldo: l’afa, il senso di pesantezza che nasce dalle temperature elevate e la poca voglia di mangiare che spesso si presenta proprio in relazione a quest’ultime. Ma non solo. Perché l’estate è anche sinonimo di alimenti sani e tanta voglia di freschezza, esattamente quelli che caratterizzano la dieta estiva e che tutti dovremmo preferire per alimentarci nel modo migliore e più sano sia per il corpo che per la mente.

Parliamo di frutta e verdura, alimenti ricchi di fibre, sali minerali e acqua, oltre che di tantissime vitamine utili al buon funzionamento del nostro organismo. Tra queste ovviamente è bene preferire quelle di stagione e, se l’obiettivo è quello di drenare i liquidi in eccesso e sgonfiare il corpo, quelle che maggiormente agiscono in tal senso sono:

cipolle e cipollotti;

sedano;

zucchine;

radicchio;

insalata come l’indivia, la lattuga o la valeriana;

finocchio.

Ma anche:

pomodori;

peperoni;

rucola;

fagiolini;

angurie;

meloni;

prugne;

pesche;

fragole;

albicocche.

Oltre poi al prezzemolo, il basilico, il rosmarino e la salvia da utilizzare anche come sostituti dl sale. Il tutto da consumare in cinque porzioni quotidiane.

Ma attenzione, perché per eseguire una dieta estiva davvero efficace ci sono altri alimenti che non devono mai mancare sulla tavola tra cui:

cereali e derivati , da consumare in circa 3-5 porzioni al giorno preferendo quelli integrali, ma anche riso, orzo, farro, miglio, fiocchi d’avena;

, da consumare in circa al giorno preferendo quelli integrali, ma anche riso, orzo, farro, miglio, fiocchi d’avena; proteine animali e vegetali come legumi e carni magre (pollo, tacchino, pesce azzurro, uova);

animali e vegetali come legumi e carni magre (pollo, tacchino, pesce azzurro, uova); latticini magri (sempre con moderazione) come formaggi freschi, yogurt, ricotta, primo sale.

Dieta estiva: un menu settimanale

Ma come fare per abbinare tra loro questi alimenti in modo da creare dei menù sempre diversi ma equilibrati e sani in ogni loro componente? Ovviamente suddividendoli in modo bilanciato tra colazione, pranzo, cena e un paio di spuntini a metà mattina e pomeriggio. Ecco un esempio.

Lunedì

Colazione: latte parzialmente scremato e due fette biscottate con marmellata senza zucchero.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: riso integrale al pomodoro e pomodorino gialli e rossi.

Spuntino: un frutto.

Cena: petto di pollo ai ferri con insalata mista e zucchine saltate condite con olio e limone.

Martedì

Colazione: yogurt light con fiocchi di avena e frutti rossi, un tè verde o un caffè nero non zuccherato.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: due uova sode con un contorno di spinaci lessi e finocchi freschi da condire con sale e olio extra vergine d’oliva.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: vellutata di ceci da condire con poco olio e sale.

Mercoledì

Colazione: latte parzialmente scremato e due fette biscottate con marmellata senza zucchero.

Spuntino: una spremuta di arance o un frullato di frutta.

Pranzo: pasta integrale con dadolata di verdure tra cui zucchine, pomodorino, carote e peperoni, un’insalata.

Spuntino: gelato alla frutta.

Cena: minestrone di verdure e legumi.

Giovedì

Colazione: yogurt light con fiocchi di avena e frutti rossi, un tè verde o un caffè nero non zuccherato.

Spuntino mattutino: un frutto o una spremuta.

Pranzo: insalata di orzo e verdure miste.

Spuntino: un frutto o uno yogurt.

Cena: pesce al forno o griglia con insalata mista e verdure.

Venerdì

Colazione: latte parzialmente scremato e due fette biscottate con marmellata senza zucchero.

Spuntino: centrifugato di frutta.

Pranzo: salmone al cartoccio con poco olio e da accompagnare a una insalata mista.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: lenticchie al pomodoro e verdure miste sia cotte che crude.

Sabato

Colazione: yogurt light co vegetale on fiocchi di grano saraceno e frutti rossi, un tè verde o un caffè nero non zuccherato.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: insalatona con feta, carote, ravanelli, radicchio, finocchio, semi di sesamo e una porzione di spinaci.

Spuntino: un gelato alla frutta.

Cena: pasta integrale con di broccoli cotti al vapore.

Domenica

Colazione: latte parzialmente scremato e due fette biscottate con marmellata senza zucchero.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: branzino al forno con insalata mista e verdure al vapore.

Spuntino: un frutto.

Cena: pizza vegetariana.

Avendo sempre cura di bere molta acqua, circa due litri al giorno, di fare movimento per almeno trenta minuti quotidiani (va benissimo anche camminare) e di esporsi per qualche minuto al sole per fare il pieno di vitamina D, garantendosi così il massimo del benessere, salute e leggerezza, sia dentro che fuori.

Vi raccomandiamo... La dieta mediterranea come stile di vita

Benefici e risultati di una dieta estiva

La dieta estiva, infatti, porta con sé notevoli benefici grazie al grande apporto di fibre e al consumo di alimenti leggeri e super salutari, Oltre a permettere al corpo di depurarsi e di perdere liquidi e chili in eccesso (fino a quattro chili in un mese), infatti, la dieta estiva consente anche di:

stimolare il metabolismo;

favorire il rinnovamento cellulare:

contrastare l’ossidazione dei tessuti;

ridurre la ritenzione idrica e la cellulite;

migliorare il benessere generale dell’organismo;

mantenere il corpo sempre ben idratato.

Il tutto senza stress, mangiando in modo equilibrato e sano e aiutando mente e corpo a stare bene e a svolgere le sue normali funzioni quotidiane senza appesantirsi. Ovviamente seguendo la dieta estiva in modo attento e prestando attenzione a tutta una serie di accorgimenti utili alla propria salute.

A cosa fare attenzione in una dieta estiva?

Oltre a scegliere gli alimenti migliori già indicati e a bere molto durante l’arco della giornata, infatti, per eseguire al meglio e in modo corretto la dieta estiva è importante anche prestare attenzione ad alcuni aspetti tra cui:

evitare di bere alcolici o bevande zuccherate;

rispettare gli orari e il numero dei pasti, evitando di saltare la colazione e garantendo le giuste energie al corpo per l’intero arco della giornata;

e il numero dei pasti, evitando di saltare la colazione e garantendo le giuste energie al corpo per l’intero arco della giornata; prediligere cotture leggere come quelle al vapore o al forno, evitando il consumo di piatti elaborati e metodi di cottura difficili da digerire;

come quelle al vapore o al forno, evitando il consumo di piatti elaborati e metodi di cottura difficili da digerire; evitare di consumare dei pasti completi con primo, secondo e contorno, preferendo invece piatti unici ben bilanciati in grado di fornire tutti i nutrienti necessari;

ridurre le quantità di sale (che favorisce la ritenzione dei liquidi) nelle pietanze, optando invece per le spezie;

variare gli alimenti tra loro (in modo particolare le proteine), sia per tipologia che per colore;

tra loro (in modo particolare le proteine), sia per tipologia che per colore; prestare massima attenzione alla conservazione dei cibi;

dei cibi; ricordarsi di consumare frutta e verdura a ogni pasto, elemento cardine della dieta mediterranea e di una buona e corretta alimentazione;

e di una buona e corretta alimentazione; non eliminare i carboidrati ma preferire quelli integrali e variarli per tipologia.

Soprattutto, è importante non dimenticarsi mai di svolgere una corretta e regolare attività fisica, elemento che dovrebbe integrare ogni dieta e ingrediente di uno stile di vita sano e volto al benessere generale di mente e corpo.